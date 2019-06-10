Москаль вышел из партии Порошенко

Как сообщается на сайте Москаля, заявление было подано в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу, 7 июня.

Москаль также заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской теорганизации партии.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении.

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