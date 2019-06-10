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Москаль вышел из партии Порошенко

10.06.2019 / 13:50
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль написал заявление о выходе из партии "Солидарность".

Как сообщается на сайте Москаля, заявление было подано в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу, 7 июня.

Москаль также заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской теорганизации партии.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении.

Источник

выборы, Порошенко, Москаль
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