Войти | Зарегистрироваться
14:42

понедельник,
10 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине верующие заявили, что отзывают свои подписи в поддержку ПЦУ

10.06.2019 / 13:26
Причина отзыва подписей заключается в том, что они были получены сторонниками ПЦУ обманным путем

Жители буковинского села Рынгач Черновицкой области отзывают свои подписи в поддержку новой Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, верующие принесли заявления об отзыве своих подписей в поддержку перехода в ПЦУ 6 июня – в день, когда сельский храм в честь Вознесения Господня отмечал престольный праздник.

В сообщении говорится, что заявления на имя и.о. главы Черновицкой ОГА Михаила Павлюка верующие передали настоятелю религиозной общины.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отмечают, что основная причина отзыва подписей заключается в том, что они были получены сторонниками ПЦУ обманным путем.

«Многие прихожане считали, что подписи собирают по благословению отца настоятеля Серафима, - сообщает епархиальная пресс-служба. - На самом деле, сторонники ПЦУ, по своему лукавству, не объясняли жителям, кто их прислал и за какой на самом деле духовноважный выбор они отдают свои подписи».

Как сообщалось ранее, община храма в честь Вознесения Господня села Рынгач засвидетельствовала свою верность УПЦ еще 10 марта.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, переход в пцу
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.