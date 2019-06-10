Войти | Зарегистрироваться
14:42

понедельник,
10 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и ЕС

10.06.2019 / 14:21
Маршалок Сената Польши Станислав Карчевский во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве заявил, что Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и Европейский союз.

 

По словам Карчевского, Европейский союз станет сильнее, когда Украина войдет в его состав. Он добавил, что Польша готова поделиться своим опытом вступления в ЕС и НАТО.

"Мы будем строить более сильный Европейский союз. А более сильный ЕС - это союз с Украиной. Высокий уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО. В Польше в этом году мы празднуем наше 20-ти летие членства в НАТО и 15-летие членства в ЕС. И мы также гарантированно готовы делиться с вами нашим опытом, связанным с вступлением в эти организации", - сообщил Карчевский.

Председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис добавил, что главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в Европейском союзе.

"Мы обсудили, какие шаги должна сделать Украина и другие страны с целью получения Украиной членства в ЕС", - заявил Пранцкетис.

Добавим, что в заключительном документе Межпарламентской ассамблеи задекларировано, что Польша и Литва объединяют свои усилия для вступления Украины в ЕС в 2025-2027 годах.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что подписал резолюцию о сроках вступления Украины в Европейский союз. Так, в соответствии с декларируемыми сроками, Украина сможет стать полноправным членом ЕС в 2025-2027 годах.

Источник 

Польша, ЕС, НАТО
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.