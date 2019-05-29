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Супрун советует украинцам питаться, как “в детстве в деревне”

29.05.2019 / 16:42
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что здоровое питание не является дорогостоящим и посоветовала украинцам питаться, как "в детстве в бабушкином селе".

Об этом руководительница Минздрава заявила во время Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям.

"Многие считают, что здоровое питание требует много средств, нужно идти в какие-то вегетарианские рестораны или покупать специальные продукты. Знаете, какое самое здоровое питание? Это то, что вы ели, когда приезжали летом в деревню к бабушке ... Там есть и овощи, и фрукты, много физической активности и свежего воздуха. Все, что там есть на самом деле, самое здоровое. Или это стоит много? Нет же", - отметила Супрун.

Она призвала соблюдать украинские традиции в повседневном питании, а также не покупать в дорогих супермаркетах продукты иностранного производства.

"Идите на рынок, покупайте морковь, яблоки, картошку - свежую, нашу, украинскую. Это - наиболее здоровая пища. В нашей стране - в каждом сезоне есть свежие продукты. Также употребляйте черный хлеб - самый здоровый из всех видов. В Европе он стоит в десять раз дороже, его подают в дорогих ресторанах. Мы же его можем употреблять ежедневно ", - сказала Супрун.

Как сообщал Укринформ, по данным международных экспертов, неинфекционные болезни - рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и хронические обструктивные заболевания легких - главная причина смертности в Украине. Развитие неинфекционных заболеваний можно предотвратить соблюдая здоровый образ жизни, в частности, правильное питание, придерживаясь активных физических нагрузок, и при своевременном обращении к врачам при малейших симптомах болезни.

По словам экспертов, 9 из 10 случаев смерти обусловлены неинфекционными заболеваниями. Почти 30% мужчин, умерших в 2017 году в результате неинфекционных болезней, принадлежали к трудоспособной возрастной группе 30-65 лет. Вероятность умереть в возрасте от 30 до 70 лет в Украине значительно выше, чем в других европейских странах, и почти в два раза выше для мужчин, чем для женщин.

Источник 

питание, Супрун
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