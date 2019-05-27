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9 возможных причин появления мешков под глазами

27.05.2019 / 17:16
Среди провоцирующих факторов такого неприятного явления, как мешки под глазами, специалисты называют гормоны, недомогания, генетику.

Нарушения почек. Мешки под глазами могут быть сигналом организма о возникшей почечной недостаточности, остром гломерулонефрите, пузырно-мочеточниковом рефлюксе. Если возникли сильно выраженные припухлости под глазами, и они долго не проходят, нужно отправляться в поликлинику на обследование.

Болезни сосудов и сердца. Появление мешков под глазами может быть спровоцировано застоем крови в периферических тканях, и причиной такого застоя могут быть проблемы сердечно-сосудистой системы. Отечность век может указывать на сердечную недостаточность, гипертонию, воспаление в миокарде.

Проблемы эндокринного характера. Нарушения обмена веществ из-за дисфункции щитовидной железы также могут способствовать появлению злосчастных мешков. При подобных нарушениях наблюдаются еще сильная усталость, снижение тонуса и настроения, бессонница.

Наследственность и возраст. Мешки под глазами, появившиеся у человека в детстве или подростковом возрасте и оставшиеся на все последующие годы – знак унаследованной с родительскими генами особенности. Но появиться мешки могут и в связи с возрастными изменениями. Ученые отмечают, что по мере старения тела периорбитальная клетчатка разрастается, заполняя область нижнего века.
Почему так происходит, науке до сих пор непонятно.

Гормональные изменения. У женщин причиной возникновения мешков под глазами может быть нестабильность гормонального фона, обусловленная процессами в некоторых фазах менструального цикла. В какие-то дни месяца тело женщины начинает задерживать жидкость. Увы, лицо при этом может выглядеть отечным.

Болезни носовых пазух. При этом не только появляются набухшие нижние веки, но и наблюдаются боли в зоне лба, носа, а также повышается температура. Общая симптоматика напоминает простуду.

Аллергия. Во время приступа аллергии высвобождается гистамин, который расширяет кровеносные сосуды и увеличивает проницаемость венозных сосудов, что непосредственно приводит к образованию отеков.

Неправильное использование косметики. Если кожа в области век обрабатывается слишком большим количеством крема, спустя время могут появиться мешки.

Образ жизни. Избыток солнца и сигарет, соли и сахара в рационе питания, потребление алкоголя и даже слишком горячие ванны - все это также может быть причинами, способствующими образованию мешков под глазами из-за возникающих в связи с ними нарушений кровообращения.

Иточник 

мешки под глазами
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