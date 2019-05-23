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Средиземноморская диета может защищать от депрессии

23.05.2019 / 17:24
Этот стиль питания насыщен фруктами, овощами, орехами и оливковым маслом. Новое исследование показало связь между депрессией и опасностью самого распространенного психического расстройства.

Этот стиль питания насыщен фруктами, овощами, орехами и оливковым маслом. Новое исследование показало связь между депрессией и опасностью самого распространенного психического расстройства.

Сотни разных исследований доказывали, что средиземноморская диета относится к числу наиболее полезных для нашего здоровья. Она включает в себя большое количество фруктов и овощей и цельнозерновых продуктов с меньшим объемом молочных и морепродуктов, а также минимум красного мяса. Кроме того, средиземноморская диета подразумевает использование оливкового масла в качестве заправки для салатов и масла для приготовления пищи. Оливковое масло является отличным источником мононенасыщенного жира.

Наука уже доказала, что средиземноморская диета существенно уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней, она может замедлить процесс утраты минеральной плотности костей при остеопорозе, обладает противораковыми механизмами и поддерживает здоровье сердца. И вот теперь новое исследование ученых из Университета Патры в Греции показало, что любители средиземноморской диеты реже сталкиваются с симптомами депрессии.

Авторы исследования работали с посетителями дневных центров для пожилых людей в одном из регионов Греции. Из всех участников исследования 64% умеренно придерживались принципов средиземноморской диеты, а 34% строго следовали им. Оказалось, что именно в этой группе отмечается минимальное число симптомов депрессии у пожилых людей.

Источник 

депрессия, диета
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