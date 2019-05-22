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Необычные способы снижения риска болезней сердца

22.05.2019 / 17:14
Количество этих заболеваний с каждым годом растет. Помимо нездорового образа жизни существуют и менее очевидные их причины.

Переезд в другой город. Да, в густонаселённом городе легче найти работу, но ведь смог, который стал бичом для мегаполисов, негативно влияет на всю сердечно-сосудистую систему. Попробуйте перебраться в зеленый пригород. Пусть вы будете тратить больше времени на поездку до работы, но сердце скажет вам за это спасибо.

Прослушивание музыки. Ученые из Оксфордского университета доказали, что прослушивание классической музыки снижает артериальное давление. А гипертония - это крупнейший единичный фактор риска инсультов.

Здоровая рабочая обстановка. К сожалению, полностью взять под контроль ситуацию на работе бывает тяжело, но какие-то шаги предпринять можно. Шведские ученые доказали, что люди, которые считают рабочую окружающую обстановку нездоровой, на 60% чаще страдают от болезней сердца.

Оргазмы. Многочисленные исследования доказали, что высокая частота оргазмов влечет за собой преимущества для здоровья. В частности, оргазмы снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них.

Шоколад. Учёные из Университета Абердина выяснили, что употребляющие по 100 г шоколада ежедневно люди имеют сниженный риск инсульта и болезней сердца, по сравнению с теми, кто не ест шоколад регулярно.

Источник

сердце, здоровье сердца
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