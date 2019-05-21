ТОП-7 специй для снижения артериального давления

Чеснок. Широкодоступная для большинства россиян специя содержит субстанцию под названием аллицин. У нее антибактериальные и антигипертензивные свойства, благодаря которым чеснок эффективно уменьшает артериальное давление за счет расслабления и расширения кровеносных сосудов.

Кардамон. Исследователи выяснили, что ежедневное употребление кардамона существенно снижает артериальное давление. Эта специя является антиоксидантом, она также считается мощным диуретиком.

Корица. Исследование показало, что употребление корицы уменьшает систолическое артериальное давление приблизительно на 5,39 мм ртутного столба, а диастолическое давление - на 2,6. Добавляйте эту специю в каши и другие блюда.

Куркума. Содержит антиоксидант под названием куркумин, эффективно уменьшающий артериальное давление за счёт противовоспалительных свойств. Воспаления приводят к ригидности артерий и повышению давления.

Имбирь. Исследование показало, что имбирь помогает снизить артериальное давление за счет блокады кальциевых каналов. Имбирь также эффективно снижает контрактуру мышц, что тоже полезно при гипертонии. Наконец, он предотвращает скопления тромбы в артериях.

Кайенский перец. Также известный как красный перец этот продукт содержит компонент капсаицин. Он воздействует на сенсорные нервы, которые работают вместе с нейрогормональной системой в деле снижения артериального давления.

Чёрный перец. Богат калием, помогающим контролировать сердечный ритм и регулировать артериальное давление. Кроме того, в чёрном перце есть железо, которое способствует борьбе с гипертонией.

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