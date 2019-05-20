Определены ТОП-5 самых полезных продуктов на Земле

Диетологи из разных стран мира выбрали пять представителей «здоровой еды». Регулярное употребление этих продуктов будет способствовать хорошему самочувствию и улучшению работы всех систем организма.

На первом месте разместился лимон. Медики подсчитывали, что один этот фрукт помещает более, чем суточную дозу витамина С. Таким образом, данный продукт действует начеловека как мощный антиоксидант и снижает воспалительные реакции. Также лимон уменьшает уровень холестерина и способствует эластичности связок.

Далее оказалась брокколи. В перерасчете на калории в брокколи будет больше белка, нежели в самом полезном мясе – говядине. Овощ содержит большое количество полезных микроэлементов и витаминов. Особенно в нем много К, С и А. По количеству последнего брокколи перегнала все капустные.

На третьем месте – черный шоколад. Четверть плитки шоколада, изготовленного из натурального какао без использования промышленного жира, убережет организм от отложения «плохого» холестерина в сосудах. Вместе с тем это лакомство убережет от скачков давления.

Картофель диетологи поставили на четвертое место. Данный овощ – незаменимый источник пищевых волокон и сложных полезных углеводов.

Замыкает рейтинг лосось. Данный сорт рыбы содержит белки, жиры и Омега-3. Благодаря такому составу 100 грамм рыбы в день станут отличной профилактикой всех старческих болезней, в том числе и синдрома Альцгеймера.

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