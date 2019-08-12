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ТОП-6 полезных привычек для стройности и крепкого здоровья: чек-лист от диетолога

12.08.2019 / 17:59
Наши привычки во много определяют качество жизни, ее продолжительность и на прямую влияют на самочувствие и внешний вид.

Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова поделилась списком из нескольких полезных привычек, которые ведут к стройности и долголетию.

Вредных привычек у нас с вами хватает. А что если поработать над собой и приобрести новые полезные привычки? Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, а простые правила помогут не сбиться намеченного курса на ЗОЖ. Не обязательно осилить все сразу. Начните сначала с 1-2 привычек.

ТОП-6 правильных привычек для красоты и здоровья:

1. Едим 5 порций овощей и фруктов в день. 1 порция = ваш кулак. Например, к завтраку добавляем банан, на перекус - овощной салат (1 помидор, 2 огурца), к обеду - тушеные овощи, к полднику - яблоко, на ужин добавляем зелень. Легко? Очень!

2. Едим без гаджетов и телевизора. Вы удивитесь, насколько осознанным станет ваше питание.

3. Сделайте 1 вегетарианский день в неделю. Это поможет разнообразить ваш рацион и сбалансировать его по содержанию растительного белка.

4. Уберите все сладкое из дома. И приготовьте сами! Можно с детьми. Контролируйте сами количество добавленного сахара.

5. Каждый день гуляем 30 мин. Это ведь не сложно? Выбираемся все в парк или на аллею и гуляем полчаса, заодно общаемся.

6. За час перед сном убираем все гаджеты и не смотрим телевизор. Можно почитать, погулять. Поверьте, так ваш сон будет в сто раз лучше!

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полезные продукты, правильное питание, полезные привычки
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