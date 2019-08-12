Супрун развенчала мифы о "безоблачном" материнстве

Об этом она написала в Facebook.

По словам и.о. министра, у 13% рожениц наблюдается депрессия, 9% — тревожное расстройство, а 3-5% — обсцесивно-компульсивное расстройство. Женщины, родившие со значительным вмешательством и риском для жизни, вероятно, будут иметь посттравматическое расстройство. До 12% родителей переживают выгорание.

"Реклама создает образ радостного и безоблачного родительства, глянец утверждает, что материнство — это роскошные формы и красивые волосы, а родители, которые год назад требовали внуков, удивляются: “А что же вы хотели? Дети это трудно”. Трудно — не то слово... Об этом надо говорить, называть вещи своими именами и учиться управлять такими состояниями. Время осознавать родительство рационально и сочувственно" - написала Супрун.

Она указывает, что послеродовая депрессия — это не просто печаль и усталость после рождения ребенка.

"Это — длительная депрессия, которая может становиться все тяжелее, и ставить под угрозу уход за ребенком, собой, семейные отношения, здоровье и даже жизнь. Это психическое состояние сейчас называют околородовой депрессией, поскольку начинается она преимущественно во время беременности, а после родов усиливается. Особенно рискуют женщины, которые рожают впервые, матери подросткового возраста и женщины с травматическими родами", - пояснила глава Минздрава.

Супрун отмечает, что если игнорировать околородовую депрессию, она может закончиться суицидом, убийством или психозом.

Она также перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о послеродовой депрессии:

- Постоянная печаль и подавленное настроение.

- Не радуют вещи, которые когда-то приносили радость. После родов редко бывает так, что время на себя или хорошая погода не радуют. Но если нет радости от долгожданного времени на сериал, книгу, пребывание в одиночестве — это очень тревожный сигнал.

- Нарушения сна. Матери спят мало, и выспаться особо возможности нет. Поэтому трудно сказать, есть ли нарушенние сна – когда ребенок спит, а мама не может – или нет. И матерям следует давать возможность выспаться. Это и восстановит силы, и укажет на возможный разлад, если заснуть не удается.

- Недостаток сил и энергии. Нехватка сна из-за постоянного уход за ребенком, конечно, лишает сил. И опять же — это ненормально, что женщина мало отдыхает и постоянно занята. Поэтому молодые матери, как и все люди, должны достаточно отдыхать.

- Заторможенность или чрезмерное возбуждение. Это нетипично для матерей, поэтому замедленная речь или постоянная суета — плохие знаки.

- Чувство вины и никчемности. Международные обзоры говорят, что эти признаки депрессии редко бывают у рожениц, а если есть — то это околородовая депрессия. Хотя в нашей культуре чувство вины у матери развивается благодаря общественной и информационному воздействию. И это, безусловно, следует изменить на поддержку и понимание.

- Суицидальные мысли. Они очень редко сопровождают материнство, но часто — депрессивное расстройство. Поэтому если женщина с младенцем на руках думает, что “лучше было бы без него”, это очень плохо, и нужна срочная помощь. Матери редко говорят о суицидальных намерениях, но если спросить прямо, обычно признаются, свидетельствуют источники.

"Если есть минимум 2 симптома из 7 приведенных, которые длятся более двух недель не смотря ни на что — скорее всего речь идет о послеродовой депрессии", - отмечает и.о. министра.

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