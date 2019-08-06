Войти | Зарегистрироваться
20:59

вторник,
06 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Жизнь Дом

Как не ошибиться в выборе окон из ПВХ в Киеве?

06.08.2019 / 19:28
Пока пластик не получил такого широкого распространения, окна приходилось каждый год красить, утеплять на зиму, устранять последствия погодных явлений: они нередко вздувались, трескались и деформировались.
Металопластиковые окна в Киеве
Металопластиковые окна в Киеве  

Пока пластик не получил такого широкого распространения, окна приходилось каждый год красить, утеплять на зиму, устранять последствия погодных явлений: они нередко вздувались, трескались и деформировались.

Сейчас можно купить пластиковые окна в Киеве и забыть о проблемах с ними на десятилетия. Основной принцип VEKA – обеспечение качества и безопасности. По этому принципу работает и компания-партнер «VEKA», предлагающая комплектации окон – от базовых до люксовых. 

Разнообразие пластиковых окон

По типу конструкции: 

  • Одностворчатые – для небольших помещений;
  • Двустворчатые  –  для помещений средней площади;
  • Трехстворчатые  – для просторных комнат

По типу стеклопакетов:

  • Однокамерные  –  2 листа стекла, а между ними – воздушная камера. Для кухонь, лоджий, балконов, офисов. Снижает уличный шум на 25 дБ.
  • Двухкамерные  – 3 стекла + 2 воздушные камеры: обычный выбор для комфортной жизни. Снижает шум на 40 дБ.
  • Трехкамерные и более –  4 стекла + 3 камеры и т.д. Для очень холодного климата, самых высоких этажей, шумных объектов

По типу открывания:

  • Поворотные конструкции  – открываются по вертикальной оси
  • Поворотно-откидные конструкции добавляется функция откидывания. Так можно спокойно проветрить помещение, не убирая ничего с окна и не беспокоясь о безопасности детей и домашних животных.
  • Раздвижные конструкции  – открываются по направляющим - это помогает экономить пространство

Больше опций – больше комфорта 

  • Микропроветривание – окно открывается ровно настолько, чтобы проветрить комнату без резкой потери тепла.
  • Вентиляционный клапан – встраивается в раму и пропускает воздух даже при закрытых окнах. Регулирование может быть и ручное и автоматическое.
  • Дистанционное управление позволяет открывать и закрывать окна на расстоянии.
  • Тонкая энергосберегающая пленка на стекле, не влияющая на прозрачность.
  • Ограничитель поворота створки – позволит окну открыться только на определенную ширину. Оно не захлопнется и не распахнется.
  • Скрытые петли. Их закрывает уплотнитель, обеспечивая не только эстетический внешний вид рамы, но и дополнительную защиту от холода и шума.
  • Противовзломная фурнитура – от класса WK1 до WK2, с разной степенью защиты.
  • Ламинирование стекол – они способны выдержать удары от 31 до 78 кг
  • Детский замок.
  • Москитные сетки.
Металопластиковые окна Киев
Металопластиковые окна Киев  

Правильный выбор

Эти дополнительные опции  создают удобства и обеспечивают комфорт при эксплуатации, но не должны стать решающими при выборе пластиковых окон. Ориентироваться нужно на следующие ключевые показатели:

  • Материал профиля должен быть безопасным;
  • Толщина профиля: минимум 2,8 мм;
  • Воздушные камеры: не меньше 3;
  • Уплотнитель: 2 контура из каучука;
  • Ширина профиля: от 58 мм;
  • Фурнитура: качественные ручки и петли;
  • Производитель: доброе имя – гарантия качества.

Сэкономленное тепло и уют в доме компенсируется всеми затратами на пластиковые окна. Это долгосрочная, продуманная экономия. 

Версия для печати Отправить
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.