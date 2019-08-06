Как не ошибиться в выборе окон из ПВХ в Киеве?

Металопластиковые окна в Киеве

Пока пластик не получил такого широкого распространения, окна приходилось каждый год красить, утеплять на зиму, устранять последствия погодных явлений: они нередко вздувались, трескались и деформировались.

Сейчас можно купить пластиковые окна в Киеве и забыть о проблемах с ними на десятилетия. Основной принцип VEKA – обеспечение качества и безопасности. По этому принципу работает и компания-партнер «VEKA», предлагающая комплектации окон – от базовых до люксовых.

Разнообразие пластиковых окон

По типу конструкции:

Одностворчатые – для небольших помещений;

Двустворчатые – для помещений средней площади;

Трехстворчатые – для просторных комнат

По типу стеклопакетов:

Однокамерные – 2 листа стекла, а между ними – воздушная камера. Для кухонь, лоджий, балконов, офисов. Снижает уличный шум на 25 дБ.

Двухкамерные – 3 стекла + 2 воздушные камеры: обычный выбор для комфортной жизни. Снижает шум на 40 дБ.

Трехкамерные и более – 4 стекла + 3 камеры и т.д. Для очень холодного климата, самых высоких этажей, шумных объектов

По типу открывания:

Поворотные конструкции – открываются по вертикальной оси

Поворотно-откидные конструкции добавляется функция откидывания. Так можно спокойно проветрить помещение, не убирая ничего с окна и не беспокоясь о безопасности детей и домашних животных.

Раздвижные конструкции – открываются по направляющим - это помогает экономить пространство

Больше опций – больше комфорта

Микропроветривание – окно открывается ровно настолько, чтобы проветрить комнату без резкой потери тепла.

Вентиляционный клапан – встраивается в раму и пропускает воздух даже при закрытых окнах. Регулирование может быть и ручное и автоматическое.

Дистанционное управление позволяет открывать и закрывать окна на расстоянии.

Тонкая энергосберегающая пленка на стекле, не влияющая на прозрачность.

Ограничитель поворота створки – позволит окну открыться только на определенную ширину. Оно не захлопнется и не распахнется.

Скрытые петли. Их закрывает уплотнитель, обеспечивая не только эстетический внешний вид рамы, но и дополнительную защиту от холода и шума.

Противовзломная фурнитура – от класса WK1 до WK2, с разной степенью защиты.

Ламинирование стекол – они способны выдержать удары от 31 до 78 кг

Детский замок.

Москитные сетки.

Металопластиковые окна Киев

Правильный выбор

Эти дополнительные опции создают удобства и обеспечивают комфорт при эксплуатации, но не должны стать решающими при выборе пластиковых окон. Ориентироваться нужно на следующие ключевые показатели:

Материал профиля должен быть безопасным;

Толщина профиля: минимум 2,8 мм;

Воздушные камеры: не меньше 3;

Уплотнитель: 2 контура из каучука;

Ширина профиля: от 58 мм;

Фурнитура: качественные ручки и петли;

Производитель: доброе имя – гарантия качества.

Сэкономленное тепло и уют в доме компенсируется всеми затратами на пластиковые окна. Это долгосрочная, продуманная экономия.