Поездка в страны ЕС: что у вас должно быть с собой

После получения безвизового режима со странами ЕС, это направление путешествий стало еще популярнее среди украинцев. Чтобы посетить Европу, теперь не нужно стоять в длинных очередях консульств и визовых центров. Достаточно выполнить несколько простых правил, о которых рассказали специалисты компании «Киевстар».

Как правильно подготовится к поездке в страны ЕС

Чтобы запланированное путешествие не превратилось в одну большую проблему, стоит заранее подготовиться к нему. Для этого следует тщательно изучить все условия, которые ставятся к туристам определенной страны и подготовить все необходимое.

Паспорт биометрический

Это загранпаспорт, в который вшит чип. Имея такой документ можно без визы путешествовать по странам Европейского Союза. Его можно без труда оформить в территориальном управлении Государственной миграционной службы. Если у вас есть дети до 16 лет, то им также понадобится отдельный биометрический паспорт.

Мобильная связь

Не менее важным моментом в процессе подготовки является мобильная связь. Если вы покидаете страну, в вашем телефоне включается режим роуминга, а это часто означает большие расходы. Чтобы избежать их, можно воспользоваться очень удобной и выгодной услугой от компании «Киевстар» – «Свободный роуминг».

После выезда за пределы Украины эта услуга подключается автоматически, поэтому вопрос как подключить роуминг перед вами стоять не будет. Данная услуга активируется во всех странах ЕС и имеет некоторые особенности для разных групп государств. Более подробную информацию о тарифах и оплате можно увидеть на официальном сайте компании «Киевстар».

Что нужно брать с собой для поездки в страны ЕС

Впрочем, некоторые сложности остались. Евросоюз заботится о своем экономическом благополучии, из-за чего для туристов выдвигаются дополнительные условия.

Документ, подтверждающий место проживания

Этим документом может быть письменное приглашение от родственников или же распечатанная информация, подтверждающая бронь в отеле. Можно также предоставлять информацию о бронировании кемпингов и апартаментов. Рекомендуется распечатывать такие данные на языке страны, которую вы планируете посетить или же на английском.

Если вы направляетесь к родственникам, то нужно показать контролирующим лицам приглашение от них. Такое приглашение должно в обязательном порядке содержать телефоны родственников, а также их точный адрес. Кроме этого, принимающая сторона может сообщить о частичном или полном содержании гостя.

Денежные средства

Подтверждение финансовой состоятельности является обязательным условием посещения стран ЕС. Сделать это можно путем предъявления наличных денег. Но такой способ является неудобным и небезопасным. По этой причине рекомендуется брать выписку из банка о наличии определенной суммы на карте. Каждая страна в Европе устанавливает определенные требования к финансовой стороне. В среднем расчет основывается на расходе 50 евро с туриста в день.

Билеты в обратную сторону

Это условие также относится к списку обязательных для путешествий по странам ЕС. Так пограничники получают полную информацию о вашем путешествии, что избавляет от определенных трудностей в дальнейшем. Как правило, туристы могут пребывать на территории Евросоюза не больше 90 дней. После истечения срока – нахождение на территории ЕС автоматически становится незаконным.