Может привести к онкологии: Комаровский предостерег от серьезной опасности

Об этом эксперт сообщил в соцсети Instagram.

Прежде всего, если кошка поцарапала или укусила, следует промыть рану с мылом. Так риск заражения станет значительно меньше. Однако даже в этом случае есть опасность попадания в организм бактерии бартонелла.

"Чтобы еще снизить риск заражения, хорошо бы применить антибактериальную мазь. Это именно тот случай, когда она не помешает. Здоровый организм быстро справится с этой бактерией и сам, но если наблюдается иммунный дефицит от рождения или человек после тяжелой болезни, то возможен следующий этап - увеличение ближайших к месту повреждения лимфоузлов", - предостерегает Комаровский.

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