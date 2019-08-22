Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную

врезная раковина в ванную

Врезная раковина в ванную– именно то, что сейчас нужно. Компания «Сантехрай» поможет претворить в жизнь ваши грандиозные планы, предоставив широкий ассортимент изделий на выбор.

Почему именно врезная раковина?

Хотите внести новую струю в интерьер комнаты без ущерба для себя и окружающих? Врезные раковины по выгодным ценам в сети магазинов «Сантехрай» ждут своих покупателей.

Почему так удобно устанавливать именно врезные раковины? Дело в том, что чаши их монтируются в тумбу либо столешницу. Коенструкция смотрится очень стильно и современно, а главное – удобно.

Имея врезную раковину, вы получаете:

Экономию полезного пространства: теперь не придется отводить место для предметов бытовой химии, а просто сложить их в тумбу. Под столешницей легко разместится даже обычная стиральная машина.

Надежность и простоту в установке: изделие крепится специальными кронштейнами, стыки тщательно герметизируются.

Необычность и красоту: конструкции имеют вид монолита, а разнообразие форм и материалов удивит даже самых требовательных покупателей.

Удобство при эксплуатации: независимо от контуров и типа сырья, из которого она изготовлена, такая раковина создаст максимальный комфорт жильцам и при необходимости легко очистится;

Доступные цены: на отдельные товары действуют скидки, практикуется гибкая система оплаты.

Важно! Все изделия сантехники компании «Сантехрай» соответствуют международным стандартам и прошли сертификацию. Независимо от того, какая модель будет установлена в вашей ванной, она долго будет служить своим хозяевам.

раковина в ванную врезная

Как правильно выбрать врезную раковину

Чтобы не потеряться в разнообразии сантехники, следует четко определиться с основными критериями, по которым будете подбирать раковину. Их много, но основными считаются:

Форма. На суд покупателей предоставляются изделия овальной, квадратной, круглых форм, многоугольников и других самых причудливых конфигураций.

Размеры. В случаях с ограниченной площадью комнат подойдут изделия меньшей ширины.

Материалы. В ассортименте товаров компании «Сантехрай» имеются раковины из фаянса и керамики, фарфора и даже акрила.

Внимание! Одним из основных требований к сантехнике остается прочность и износоустойчивость. Раковины отвечают данному критерию. Следует лишь придерживаться рекомендаций по обработке поверхностей материалов, из которых они изготовлены. Для этого нужно придерживаться инструкций (например, акрил нельзя очищать химическими агентами).

Отныне и на радость всем

Врезные раковины – всегда отличный выбор. С ними в ваш дом войдут гармония и богатство, а жизнь приобретет неведомые ранее краски. Выбирайте на свой вкус и цвет, импровизируйте, принимайте самые дерзкие дизайнерские решения без всякого риска!

Найдите свой предмет интерьера среди множества других на сайте компании «Сантехрай» (Украина) и будьте уверены: отныне чистота и порядок будут вечными спутниками вашей жизни!

Цены приятно удивят. Своевременная доставка гарантирована. Спешите сделать свой выбор!