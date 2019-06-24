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Топ-20 продуктов для молодости и красоты

24.06.2019 / 18:42
Все хотят быть молодыми и красивыми, но плохая еда и образ жизни, где много стресса, недосыпов делают свое дело и это ускоряет старение.

Топ-20 продуктов для молодости и красоты

Однако с помощью правильного питания и нужных продуктов этот процесс можно замедлить, рассказала на своей странице в Instagram диетолог Джанкулиева.

"Первое место в борьбе со старением занимают антиоксиданты. Об этом говорят множество исследований. Принимая бездумно антиоксиданты в виде добавок, можно себе навредить. А вот получая их с едой, вы замедлите процессы старения не только без вреда, но и с большой пользой", - отметила эксперт.

Топ-20 продуктов, которые помогут продлить молодость и уменьшить окислительный стресс:

  • Чернослив;
  • Какао бобы;
  • Красная фасоль;
  • Шпинат;

Топ-20 продуктов для молодости и красоты

  • Слива;
  • Грецкие орехи;

Топ-20 продуктов для молодости и красоты

Ягоды:

  • Голубика;
  • Брусника;
  • Клюква;
  • Ежевика;
  • Крыжовник;
  • Жимолость;
  • Смородина и др.

Топ-20 продуктов для молодости и красоты

Большое количество антиоксидантов в специях и травах:

  • Орегано;
  • Гвоздика;
  • Корица;
  • Куркума;

Топ-20 продуктов для молодости и красоты

  • Петрушка;
  • Базилик;
  • Шалфей.

Старайтесь, чтобы больше наименований этих продуктов присутствовали в вашей тарелке каждый день для сохранения молодости и красоты.

Источник 

молодость, полезные продукты, долголетие
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