Супрун рассказала о коварных напитках и "добавленном сахаре"

Ульяна Супрун предупреждает, что, следя за калориями и сахаром в еде, с напитками мы легко теряем бдительность, и зачастую выпиваем с жидкостью гораздо больше сахара, чем сильно вредим своему организму.

Супрун призывает быть настороже и отказаться от так называемых "добавленных сахаров", прежде всего - в сладких напитках. Добавлены сахара - это все, что попадает в пищу благодаря людям, а также мед и сахар в соках и сиропах. ВОЗ советует взрослым людям потреблять примерно 25 граммов добавленных сахаров в день, и не превышать 50 граммов, то есть, от 5 до 10 чайных ложек.

И.о. министра здравоохранения приводит обескураживающие цифры содержания сахара в напитках.

Сладкие газированные напитки - 10% сахара. К примеру, маленькая бутылка колы - это 35 граммов сахара.

Холодный чай в бутылке - 500 миллилитров "свежести", которые содержат дневную норму сахара - от 20 до 55 граммов. Холодные напитки, к тому же, не решают вопросы терморегуляции в жару. Целесообразнее, советует Супрун, пить даже в жару горячий чай и потеть.

Сладкие йогурты - около 15% сахара. Маленькая бутылочка как полезного йогурта "со злаками, ягодами и так далее" содержит более 30 граммов сахара, а пол-литровая превышает максимальную суточную норму.

Соки - 10 граммов сахара в 100 миллилитрах. Даже если вы видите "без сахара", он там все равно есть, потому что он есть во фруктах.

Энергетики - от 3 до 60 граммов сахара в банке. Это может быть целесообразно подпитки для человека в экстремальных условиях, когда нет отдыха и возможности поесть. Остальным людям стоит осознавать, что эти сахара достанутся не мозга и не мышцам, а подкожном жира и печени.

Привычка добавлять сахар, умноженная на несколько приемов чая и кофе, отбирает у вас право на вкусности и сладости к ним.

Что можно сделать, задается вопросом Супрун, чтобы жизнь была здоровой и все же сладкой? Советы в этот раз таковы.

Постепенно приучайте себя к несладкому вкусу.

Разбавляйте сладкий йогурт обычным йогуртом без добавок. Или добавляйте в несладкий йогурт ванильный сахар и ягоды собственноручно.

Выбирайте в заведениях питания или готовьте сами несладкие лимонады. Лимон, имбирь, мята, лаванда - эти компоненты создадут насыщенный свежий вкус, которому не нужен сахар. Компот из ягод и фруктов, если его не подслащивать, это и богатый вкус и польза.

Вместо соков выбирайте себе и детям фрукты. Это тройная польза: клетчатка уменьшает гликемический индекс, она полезна для микрофлоры кишечника, а есть твердые фрукты или овощи необходимо для полноценного развития челюстей детей.

Чем меньше вы покупаете напитков, тем меньше пластика или жестяных бутылок загрязняет окружающую среду.

Лучший напиток - это вода. Берите воду с собой и давайте воду детям. Так будет меньше соблазна купить бутылку яркого сладкого раствора где-то на улице.

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