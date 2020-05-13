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Юрист раскритиковала требование вернуть Супрун на должность главы МОЗ

13.05.2020 / 11:59
Согласно медреформе от Супрун многие украинцы остались бы без медпомощи

Украинцы требовали вернуть на должность министра здравоохранения Ульяну Супрун. Соответствующая петиция к Президенту набрала более 27 тысяч подписей.

Об этом в своем телелеграмм-канале рассказала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«В этом тексте прекрасно все: «В час, коли Україна стоїть на порозі епідемії CoVid-19, ми як ніколи, потребуємо на посаді міністра охорони здоров'я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр - Уляна Супрун. Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якби новий уряд не блокував продовження медичної реформи, започаткованої Супрун. Цей час, на жаль, згаяно. Але зараз, в час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра», - процитировала петицию Славицкая и добавила, что петиция Президенту уже набрала 27 тысяч 413 подписантов.

Юрист напомнила, что согласно медреформе от Супрун многие украинцы остались бы без медпомощи.

«Возможно жителям параллельной реальности неизвестно, но продолжение медреформы имело бы результатом увольнение 50 тысяч медиков и закрытие 332 больниц. Около тысячи медучреждений из 1,7 тысяч, подписавших договоры с Нацслужбой здоровья, столкнулись бы с дефицитом финансирования. В результате чего, многие граждане попросту оказались бы лишенными медпомощи. Ну и если все это свидетельствует о «гораздо лучшем состоянии медицины», то да - без Ульяны нам конечно не обойтись», - резюмировала Славицкая.

медреформа, Супрун, Славицкая
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