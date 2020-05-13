Киев снял часть карантинных ограничений, но маски и не больше двоих – в силе

Об этом свидетельствует распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №39, пишет официальный портал Киева

С 12 мая в Киеве открылись:

- непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 кв м площади;

- салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы). Однако закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т.д.;

- летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности;

- парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается). При этом пользоваться детскими и спортивными площадками все еще запрещено;

- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие) при соблюдении требований: не более 1 сотрудника 10 кв м и не более 1 клиента на 10 кв м;

- адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы – с требованием не более 1 посетителя на 10 кв м площади помещения;

- автокинотеатр.

Музеи, как и другие учреждения культуры, могут возобновить работу с ограничениями, но без посетителей. В этих заведениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет).

Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и с соблюдением противоэпидемических ограничений.

Разрешение на открытие действует при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих требований к качеству продуктов питания и особых порядков проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных и других мероприятий.

Остальные противоэпидемические ограничения продолжает действовать.

Так, в общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности и быть в масках.

Все еще запрещено передвижение группой более двух лиц, пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, самовольно оставлять места обсервации и нарушать условия самоизоляции.

Общественный транспорт на первом этапе продолжает работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро в столице откроется по решению правительства.

Напомним: 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина: гражданам разрешили посещать парки и скверы, уличные детские и спортивные площадки, позволили работать летним площадкам кафе и магазинам в ТРЦ, стоматологическим клиникам, салонам красоты и парикмахерским, нотариусам и адвокатам тому подобное.

В Киеве начали открывать продуктовые рынки. В частности, 7 мая в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.

С 12 мая в столице решили увеличить количество отдельных рейсов общественного транспорта.

Источник