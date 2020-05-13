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В Чернигове священники УПЦ автомобильным крестным ходом объехали город с молитвой о прекращении пандемии

13.05.2020 / 11:24
В Чернигове священники УПЦ автомобильным крестным ходом объехали город с молитвой о прекращении пандемии
Черниговская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужители совершили молитвенный объезд города с акафистным пением святителю Феодосию Черниговскому о прекращении пандемии

В Чернигове 12 мая священники Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговкой и Новгород-Сиверской епархии, молитвенное шествие возглавил благочинный приходов Чернигова, настоятель Спасо-Преображенского собора протоиерей Георгий Щербатюк в сослужении клириков храма.

Молитвенный автопробег состоялся с храмовой иконой Божией Матери «Игоревская»  с чтением акафиста Богородице и молитв об избавлении от губительного поветрия (пандемии коронавируса - ред.).

11 мая автомобильный крестный ход совершили настоятель Воскресенского храма протоиерей Николай Улич в сослужении протоиерея Владимира Вильховика и протодиакона Максима Короленко.

Священнослужители совершили молитвенный объезд города с акафистным пением святителю Феодосию Черниговскому о прекращении пандемии.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Чернигов, УПЦ
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