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В Киеве растет количество инфицированных COVID-19, которым требуется госпитализация

13.05.2020 / 10:54
Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заражение коронавирусом, увеличилось на 59 чел., при этом растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация.

А также находящихся в тяжелом состоянии больных, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, выросло еще на 59 чел. Один случай, к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус выявили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1,930 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 38 чел. умерли", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник, 12 мая.

Так, среди заболевших - 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и трехмесячная девочка; 22 мужчин от 25 до 82 лет, а также три мальчика 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

По словам мэра Киева, лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали Дарницкий район (11 случаев), Днепровский и Оболонский районы (по восемь случаев).

Кличко подчеркнул, что в столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которым нужна госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии.

"У нас растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом и 99 чел. с подозрением на это заболевание. 56 пациентов - в тяжелом состоянии. Семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил он.

По словам мэра Киева, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего в медучреждениях города первой и второй волн предусмотрело почти 1,7тыс. койко-мест.

"Но если у нас будет инфекционный взрыв, - и этого может оказаться мало. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: прекратите жить в иллюзиях. Вирус не отступил. Опасность реальна! И от сознания каждого из нас, от соблюдения правил зависит дальнейшее развитие ситуации ", - отметил Кличко.

Городской голова также проинформировал, что за прошедшие выходные дни Киевский городской лабораторный центр Украины исследовал 2,242 тыс. образцов биоматериалов для проведения ПЦР-тестов.

"Несмотря на выходные, государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Украины" за три дня исследовано 2,242 тыс. образцов биоматериалов. За весь период центр провел почти 16 тыс. ПЦР-тестов. Всего в Киеве исследовано 35,5тыс. тестов на коронавирус", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что мобильные бригады медиков за эти выходные выехали и отобрали 367 образцов на ПЦР-тесты у людей с подозрением на коронавирус. Всего в Киеве протестировано только мобильными бригадами более 9тыс. Жителей.

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статистика, коронавирус, Киев
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