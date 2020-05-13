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В Черногории верующие вышли на протесты против ареста священников

13.05.2020 / 10:51
В Черногории верующие вышли на протесты против ареста священников
Скрин Источник: Фейсбук
Клириков Сербской Церкви арестовали за совершение литургии в день памяти святого Георгия Победоносца, против них выдвинули уголовные обвинения

Вечером 11 мая в центре Беране, в Черногории, группа граждан провела массовую акцию протеста против ареста 5 священнослужителей из монастыря Джу́рджеви-Сту́пови Сербской Православной Церкви.

Об этом сообщили на странице Radio Berane-Zvanična strana в Facebook.

Клириков Сербской Церкви арестовали за совершение литургии в день памяти святого Георгия Победоносца, против них выдвинули уголовные обвинения.

В поддержку священнослужителей жители города с включенными сиренами объехали город, а после этого остановились в центре Беране и начали скандировать: «Не отдадим святыни», «Не отдадим священников».

Полиция направилась к протестующим, однако граждане продолжили скандировать. Когда к ним подошла еще группа людей, сотрудники правоохранительных органов отступили и удалились к месту, где они обычно патрулируют.

Полицейские арестовали нескольких молодых людей, остальные продолжали идти по улице и скандировать.

Источник: Inpress.ua
православие, Черногория
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