В Черногории, не смотря на карантин, верующие почтили память святителя Василия Острожского

В Черногории, 12 мая, православные христиане пришли на Острожскую гряду, чтобы почтить память святителя Василия Острожского.

Как сообщает интернет-издание «ИН4С» и сайт Сербской Православной Церкви, дождь не помешал верующим приложиться к мощам почитаемого святого и помолиться ему. Однако из-за карантина верующих на Литургии было намного меньше, чем в предыдущие годы.

Верующие за воротами монастыря встали в два ряда, чтобы соблюдать предписанную санитарными нормами дистанцию, а тем, у кого не было масок, охранники раздали их.

Митрополит Черногорcко-Приморский Амфилохий (Радович) после чтения Евангелия обратился к прихожанам и паломникам с проповедью.

«Сила Христа – лучшая вакцина для лечения всех вирусов, как духовных, так и психических, и физических. Эта сила, к которой мы также прикасаемся, присутствует в Остроге триста пятьдесят лет благодаря мощам и чудесному подвигу и жертве нашего Святого Отца Василия. И тысячи и сотни тысяч людей собираются, чтобы прикоснуться к одежде Христа», – сказал он.