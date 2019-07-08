Как не заболеть из-за кондиционера: 10 советов

1. Старайтесь не находиться под прямым потоком воздуха. Отрегулируйте жалюзи кондиционера таким образом, чтобы поток был направлен на полоток. Если есть такая возможность, нужно сделать небольшую перестановку в офисе, которая максимально уберегла бы вас от охлажденного воздуха.

2. Оптимальная температура в помещении в летний период должна быть в диапазоне от 22 до 25 °C. Поэтому даже если вам хочется быстро охладиться после улицы, не стоит опускать ее ниже первой отметки. Температурные показатели за пределами этого диапазона могут нанести вред вашему здоровью.

3. Кондиционеры известны своим свойством сильно высушивать воздух. В результате влажность в помещении падает ниже 60-65%. Это вызывает дискомфортные ощущения на слизистых оболочках глаз, носа и горла. Чтобы оптимизировать уровень влажности, по возможности обзаведитесь увлажнителем воздуха.

4. Во время работы кондиционера не открывайте окна и двери, чтобы не создавать сквозняк. Сквозняки могут стать причиной переохлаждения или вызвать мышечный спазм.

5. В конце рабочего дня выключите кондиционер примерно за 30 минут до выхода из помещения. За это время температура в комнате поднимется до уличной отметки. Чем меньше будет разница между температурами внутри и снаружи, тем меньший стресс получит организм.

То же правило рекомендуется, когда вы приходите в офис утром. Температуру следует понижать постепенно, а не включать сразу минимальную после того, как вы, вспотев, пришли с улицы.

6. Старайтесь надевать в офис вещи из натуральных материалов – они отлично впитывают влагу. Эта хитрость может сохранить мышцы спины и шеи.

7. Не стоит пить ледяные напитки в сильно охлажденном помещении. Сначала установите температуру на 24-25 °C, чтобы тело успело адаптироваться к новым условиям, и только потом пейте что-то охлаждающее.

8. Из-за частого использования кондиционера в помещении возникает нехватка кислорода. Исправить ситуацию можно с помощью комнатных растений. Помогут восполнить дефицит кислорода в крови и ежедневные вечерние прогулки на свежем воздухе, а также использование препаратов, улучшающих кровообращение: например, различных кислородных коктейлей и аскорбиновой кислоты.

9. Пользуясь кондиционером дома, не забывайте устанавливать особый режим на ночь. Поскольку во сне температура тела снижается, оптимальный вариант – 25 °C. Без одеяла спать не рекомендуется, укройтесь хотя бы тонкой простыней.

10. Система фильтров в кондиционере способна эффективно работать не более трех месяцев. Все это время она накапливает микробы и бактерии, находящиеся в воздухе. Поэтому очень важно вовремя очищать фильтры, иначе есть риск того, что вместе с потоком воздуха они будут распространять болезнетворные микроорганизмы.

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