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Хранится только сутки: Супрун предупредила об опасности популярного десерта

16.07.2019 / 18:43
Уляна Супрун рассказала, как правильно выбрать мороженое летом, чтобы не получить в дополнение к вкусному десерту листериоз, сальмонеллез и кишечную палочку.

Об этом и. о. министра здравоохранения сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, мороженое - это такой же белковый продукт, как молоко и сыр. Поэтому его важно правильно хранить, чтобы не получить острую кишечную инфекцию.

Чиновница посоветовала обратить внимание на несколько факторов перед тем, как употреблять десерт. Ведь помимо срока годности, важно, чтобы мороженое хранилось при температуре на выше -16 градусов по Цельсию. Ведь температурные колебания влияют не только на внешний вид десерта, но и на количество микробов, размножающихся внутри, если эта норма была нарушена.

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Хранится только сутки: Супрун предупредила об опасности популярного десерта

Каким должно быть "правильное мороженое":

-холодное и плотное;
-иметь правильную форму без деформаций;
-в упаковке не должно быть инея;
-иметь однородную консистенцию;
-в мороженом не должно быть кусков льда или маслянистого вкуса;
-глазурь не может иметь налета или трещин.

Если мороженое не соответствует хотя бы одной из этих норм, Супрун советует отказаться от потребления десерта.

Также глава Минздрава сообщила немаловажный факт для любителей мороженого "на вес". По словам Супрун, срок годности этого десерта - только сутки.

"Если же продавцы или владельцы уличной точки, продолжают продавать такое мороженое дальше, у покупателей есть риск заразиться листериозом, сальмонеллезом и кишечной палочкой", - предупреждает Супрун.

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мороженое, Супрун
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