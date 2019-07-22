Врачи назвали пять признаков, которые могут указывать на развитие рака кожи

В Великобритании резко вырос уровень заболеваемости раком кожи. Врачи назвали признаки, которые можно наблюдать при развитии этого опасного недуга.

На днях в британской прессе выступили медики, заявившие о значительном росте случаев меланомы среди людей в возрасте от 25 до 49 лет. По мнению ученых, такому росту способствуют дешевые пакетные туры и скидки на полеты, позволяющие людям чаще отдыхать в тех местах, где они могут подвергаться сильному воздействию солнечного света.

Исследователи констатируют, что в рейтинге самых распространенных видов рака меланома поднялась с восьмой на пятую строчку. Между тем, врачи считают, что возникновение рака кожи можно предотвратить в 9 из 10 случаев с помощью использования обычного крема от загара.

Специалисты напомнили, что меланома является агрессивным и в большой степени смертоносным раком, однако ее лечение эффективно, если начато своевременно. Чтобы вовремя обнаружить рак, его нужно уметь увидеть по тем признакам, которые могут появляться. Британские врачи назвали эти знаки.

«Самым распространенным признаком рака кожи является изменение веснушки, родинки или нормального участка кожи», - заявили специалисты.

Также они призвали обращать пристальное внимание на следующие явления:

-любые необычные изменения на коже;

-изменения формы у существовавших давно и у новых родинок, в особенности опасны ассиметричные пятна;

-кожные образования с размытыми границами;

-потемнение или изменение цвета родинки;

-увеличение родинки в размерах.

Предостережения врачей опубликовало издание Daily Mail. Эксперты считают, что люди должны использовать защитные кремы и лосьоны от солнца не только на пляже, но и в обычной жизни и в том числе в пасмурную погоду.

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