Синдром выгорания официально признан заболеванием

Синдром выгорания официально включен в перечень болезней Всемирной организации здравоохранения. Это произошло на ассамблее ВОЗ в Женеве, где были изложены убедительные доказательства реальности существования этой проблемы, которая длительное время не признавалась официальной медициной. Кстати, официальное принятие синдрома выгорания в качестве болезни повсеместно состоится только в 2022 году. Именно тогда жертвы синдрома смогут обращаться за помощью врачей, получать больничные и препараты для лечения.

Всемирная организация здравоохранения называет синдром выгорания последствием хронического стресса на рабочем месте, которым не удается управлять. У данного синдрома имеются три основных симптома. Это ощущение упадка сил или исчезновения энергии, увеличение «ментальной дистанции» от работы или чувства крайнего негатива (цинизма) по отношению к работе. Кроме того, снижается и продуктивность труда. Развитие данного синдрома относят именно к «токсичным условиям» на рабочем месте, когда из-за хронического стресса, связанного с работой или с перегрузками, человек начинает испытывать крайне неприятные симптомы.

При этом синдром выгорания не должен смешиваться с такими схожими по симптоматике расстройствами, как хронический стресс, панические и тревожные расстройства, а также изменения настроения. У всех этих недомоганий есть собственная система классификации и лечения.

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