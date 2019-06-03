Как есть меньше сладкого: 16 самых полезных советов

Сколько раз вы обещали себе начать новую жизнь, в которой не будет места вредным продуктам? Если вы до сих пор не в силах отказаться от сахара, даже зная о его негативном влиянии на организм, мы готовы поделиться с вами некоторыми советами, благодаря которым вам будет проще справиться с сахарной зависимостью.

Не пытайтесь сразу применить все наши рекомендации. Действуйте постепенно, чтобы не вызвать стресс и не сорваться через пару дней после начала. Следите за реакцией организма и помните, что отказ от сладкого — это сложная, но достижимая цель.

Читайте этикетки

Если в 100 граммах продукта содержится более пяти граммов сахара или сахар указан в числе трех первых ингредиентов, то откажитесь от покупки. Такой продукт не принесет вам никакой пользы.

Переживите сахарную "ломку"

Сложно бывает первые 3–4 дня, а потом организм привыкает к отсутствию сахара в рационе и перестает реагировать на печенье, шоколад и другие сладости. Пережив первые несколько дней без сахара, вы сможете навсегда избавиться от зависимости.

Питайтесь регулярно

Старайтесь есть каждые четыре часа и постоянно пить воду, ведь первая реакция организма на голод — это съесть быстрые углеводы, например, сладкую булочку. Если вы не испытываете голод, то никакие срывы вам не грозят.

Уменьшайте количество сахара

Если вам сложно сразу отказаться от этого продукта, то старайтесь уменьшить его количество. Вместо двух ложек сахара, которые вы кладете в чай, добавляйте только одну. Буквально через неделю вы привыкнете.

Изучите негативное влияние сахара на организм

Про сахар и его влияние на организм снято много документальных фильмов. Посмотрите их, и, возможно, вы найдете для себя дополнительную мотивацию от него отказаться.

Откажитесь от скрытого сахара

На упаковках не всегда указан сахар, но в составе присутствуют различные сиропы, патока и производные сахара, заканчивающиеся на "-оза". Увидев на этикетке глюкозу, мальтозу и другие подобные ингредиенты, положите продукт обратно на полку.

Не храните сладкое дома

Когда вам вдруг вечером захотелось съесть шоколадку, вы вряд ли побежите за ней в магазин. А вот наличие таких "опасных" продуктов на кухне — гарантия того, что вы их съедите в самый неподходящий момент.

Откажитесь от сладкой газировки

Сладкие напитки — это очень коварный продукт, ведь в одной маленькой банке газировки содержится около десяти чайных ложек сахара. Лучше приготовьте полезный домашний лимонад или холодный чай с сиропом агавы.

Научитесь готовить домашние десерты

Тем, кто не готов полностью отказаться от любимых десертов, мы советуем не покупать их, а готовить дома. Поищите интересные рецепты легких десертов без сахара и замените ими обычные торты.

Покупайте несладкие базовые продукты

Если вы любите йогурты с различными добавками, то будет правильнее купить натуральный йогурт и самостоятельно добавить в него мед, ягоды и кусочки фруктов. Это вкуснее и гораздо полезнее.

Замените сахар пряностями

Сделать домашнюю выпечку или десерт вкуснее довольно просто. Добавьте корицу, мускатный орех или ваниль. Так вкус будет более насыщенным, и вам просто не захочется добавлять больше сахара.

Найдите альтернативу

Обычный рафинированный сахар всегда можно заменить более полезными продуктами. Это может быть мед или сироп агавы, стевия или кокосовый сахар. Выбор остается за вами.

Сократите употребление простых углеводов

Любые рафинированные и крахмалистые продукты быстро повышают уровень сахара в крови, после чего наступает резкий спад, во время которого вы чувствуете неконтролируемое желание съесть что-нибудь сладкое. Так что от таких продуктов лучше на некоторое время отказаться или сократить их употребление.

Контролируйте эмоции

Довольно часто мы едим сладости не потому, что хотим есть, а лишь потому, что устали или нервничаем. Отследите, в какой момент ваша рука тянется к конфетам, сопоставьте с эмоциональным фоном, и в следующий раз вам будет проще контролировать себя.

Научитесь получать удовольствие

Сахар — это своеобразный наркотик, который повышает настроение. Попробуйте найти другой способ расслабиться и весело провести время без еды. Занятия спортом, хорошая музыка или интересный фильм заставят вас забыть о сладостях.

Балуйте себя

На отказ от сахара наше тело реагирует не только физически, но и эмоционально. Для того чтобы не провоцировать стресс, выберите один день, например, субботу или воскресенье, когда вы будете позволять себе любимое мороженое или конфету.

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