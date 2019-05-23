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Рада провалила законы Зеленского о выборах

23.05.2019 / 11:16
Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента Украины относительно изменения избирательного законодательства, который предусматривал введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.

За внесение в повестку дня сессии законопроекта президента Владимира Зеленского об изменении избирательной системы для выборов народных депутатов проголосовали лишь 92 нардепа.

Также, за внесение в повестку дня сессии законопроекта президента о публичных закупок во время избирательного процесса проголосовали лишь 127 нардепов.

После этого спикер Рады Андрей Парубий заявил, что он вынужден закрыть заседание парламента, поскольку все вопросы исчерпаны.

Напомним: 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений". 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.

Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.

Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Он просил его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов - отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.

Источник 

Рада, Зеленский
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