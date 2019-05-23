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В Луцке прошел крестный ход УПЦ в честь Николая Чудотворца

23.05.2019 / 10:59
В Луцке прошел крестный ход УПЦ в честь Николая Чудотворца
Луцк Источник: Центр информации УПЦ
Святитель Николай считается небесным покровителем Луцка

Православные Луцка отметили день Николая Летнего крестным ходом.

22 мая, когда Православная Церковь вспоминает перенос честных мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, в Луцке состоялся традиционный Крестный ход от Свято-Покровского храма к памятнику небесному покровителю города. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии УПЦ.

Крестный ход возглавил секретарь Волынской епархии, протоиерей Николай Бондарук.

Под пасхальные песнопения священнослужители Волынской епархии, воспитанники Волынской духовной семинарии и миряне крестным ходом прошли от Свято-Покровского кафедрального храма к памятнику святому Николаю.

Перед памятником и иконой с частицей мощей святителя был отслужен молебен.

Поздравляя с большим праздником участников крестного хода, протоиерей Николай пожелал, чтобы Воскресший Христос, молитвами святителя Николая и в дальнейшем укреплял верующих в православной вере, посылал мир и согласие нашему городу и родной украинской земле.

Святитель Николай считается небесным покровителем Луцка с 50-х годов XIII века, когда город был спасен от взятия монголо-татарами. Тогда Луческ осадил ордынский полководец Куремса; жители города усиленно молились святому Николаю, прося помощи в защите родного края. Ордынцы, имея большое численное превосходство, так и не смогли взять город. С тех пор и до настоящего времени, жители древнего Луческа, а теперь - Луцка, продолжают чтить своего покровителя и обращаться к нему за помощью и молитвенным заступничеством.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Луцк, УПЦ
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