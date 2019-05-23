В АП сказали, как будут проходить выборы Рады после провала закона Зеленского

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который есть сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина - по мажоритарной системе", - рассказал Рябошапка.

Отвечая на вопрос, есть ли еще варианты изменить закон о парламентских выборах, представитель АП сказал: "Если сегодня до конца дня примут законопроект (о внесении изменений в закон о выборах), тогда варианты есть".

По его словам, указ президента о роспуске парламента и досрочные выборы уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

Напомним: 22 мая Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента Украины по изменению избирательного законодательства, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.

20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений". 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.

Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.

Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Он просил его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов - отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.

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