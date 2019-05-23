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САП открыла дело на Порошенко

23.05.2019 / 12:18
После встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Енергомережі" Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.

Об этом 22 мая сообщает пресс-служба САП.

"По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов ... принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ведомстве.

Также сведения в ЕРДР внесли относительно "руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%".

Причиной этого в САП отмечают сведения:

относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества;

относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля;

относительно факта завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровском ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;

злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".

Крючков утверждает, что наблюдательный совет "Центрэнерго" совместно с ФГИУ и рядом госслужащих "распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств гособщества.

По его словам, действия относительно "Центрэнерго" координировал сам Порошенко и близкий к нему нардеп Игорь Кононенко.

Отмечается, что результатом преступных действий могло стать незаконно отчуждено 6 млрд грн.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Крючков также отмечает, что "Центрэнерго" по предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарськтранс" закупали уголь на общую сумму около 170 млн грн по завышенной стоимости, используя фиктивные предприятия.

Такие действия предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме того, он утверждает, что незаконная передача имущества ЧАО "Нижнеднестровском ГЭС" в пользу ОАО "Укргидроэнерго" вызвала завладение 1089821303 грн.

"В целом размер ущерба интересам государства и других акционеров указанных хозяйственных обществ превышает 2,2 млрд грн", - указывает заявитель.

В частности, из-за закупки в течение 2010-2015 годов товаров, работ и услуг в ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергострой", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Будмонтажсервис 1", ООО "Укренерджи" и ООО "Кабельтехпостач" по завышенным ценам.

В САП действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Отмечается также, что служащие "Черкассыоблэнерго" и "Азот" заключили соглашение таким образом, что его нельзя практически выполнить.

Согласно судебному решению, с ОАО "Азот" в пользу ОАО "Черкассыоблэнерго" должны взыскать задолженность в 1,276 млрд грн.

"График погашения задолженности составлен таким образом, что в первые 4 года она подлежит погашению только на сумму 4,7 млн грн в месяц, а инфляционные потери подлежат выплате в 2027 году", - пишут в САП.

Действия указанных должностных лиц квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Напомним:

14 мая стало известно, что Крючкова вернули загранпаспорт и он смог вернуться в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.

Соломенский райсуд Киева 17 апреля арестовал Крючкова с альтернативой залога 7 млн гривен.

Позже подозреваемый внес залог и вышел из СИЗО.

На заседании суда он рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.

Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Игоря Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.

Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".

В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.

Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.

В САП отмечали, что в результате преступной деятельности произошло завладение бюджетными средствами на 424 миллиона гривен. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электроэнергии соглашений о переводе долга от потребителей электроэнергии к новому должнику и договоров на поставку природного газа для выработки электроэнергии на условиях предоплаты.

По данным САП, полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.

15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

Источник

Порошенко, САП, Кононенко
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