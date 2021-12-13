Корону "Мисс Вселенная" получила 21-летняя красавица из Индии

Новой обладательнице короны — Харнааз Сандху — 21 год. Еще подростком она начала принимать участие в конкурсах красоты, передает "Дом".

Как "Мисс Вселенная-2021" Сандху будет жить в Нью-Йорке и участвовать в мероприятиях по всему миру. Она стала третьей участницей из Индии, получившей этот статус. Девушка активно выступает за расширение прав женщин и продвигает проекты по защите окружающей среды.

"Вы знаете, нужно много мужества, чтобы говорить о том, через что вы прошли. Мы хотим помочь всем женщинам, которые столкнулись со страданиями, домашним насилием или пытками. Мы хотим помочь женщинам расширить их возможности", — отметила индианка.