Порошенко передал «привет» из Варшавы

Он обещает вернуться в Украину в первой половине января 2022 года, пишет Главком.

«Мне передают «поздравления» из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста «видосиков» господина Зеленского», – сказал Порошенко в видеообращении.

Он также пообещал поговорить о «государственной измене» по возвращении в Украину.

«Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям – это переход «красных линий». Это уже не шутки. Шутки кончились! И за это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отразить российскую агрессию. Итого к победе! И до встречи в Украине», – резюмировал Порошенко.