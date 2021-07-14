Зеленский в Германии: прощание с Меркель и знакомство с Лашетом

Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин был, что логично, посвящен двум основным темам – мирному урегулированию на востоке и газопроводу «Северный поток-2». В обоих Германии принадлежит особая роль. ФРГ - не просто член Нормандского формата, который занимается реализацией Минских договоренностей. Именно канцлер Ангела Меркель в 2015 году фактически и добилась, чтобы эти договоренности были согласованы. Если бы не ее железное терпение, ничего могло тогда в Минске не «срастись».

Хорошие эти договоренности или плохие? У сторон на это сегодня разные взгляды. Возможно, в свое время они действительно не дали разгореться на востоке Европы большой войне, однако сегодня эти обязательства для Украины - ярмо, которое не дает двигаться дальше. А Берлин (да и Париж) настойчиво требуют выполнения пунктов соглашений, которые явно играют на руку России.

Вот и сейчас Ангела Меркель снова повторила требование, о котором в последнее время говорили как-то не так активно (из-за этого, видимо, оно и прозвучало немного резко), - о необходимости проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса. И вспомнила «формулу Штайнмайера», которую, мол, нужно «перенести в украинское законодательство».

К слову, во время встречи с собственно федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, фамилия которого навсегда вошла в историю конфликта на востоке Украины, «формула» его имени как раз и не упоминалась. Политика, похоже, вся эта шумиха вокруг «формулы» несколько раздражает. Говорили преимущественно о более нейтральных вещах: украинские реформы, деолигархизация, инвестиции, пандемия и тому подобное. Встреча проходила, как говорят, в теплой, дружеской атмосфере, несмотря на то, что Штайнмайер становился объектом критики посла Украины в ФРГ за «нечувствительность» в вопросе исторической памяти и защиту проекта российского газопровода «Северный поток-2».

ТРУБА РАЗЛАДА

"Северный поток-2" - самая неприятная тема в очень хороших в последнее время украинско-немецких отношениях.

И была, если судить по материалам всех без исключения СМИ, фактически основной во время визита в Берлин. Подкрепляет этот вывод и то, что в тот же день с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером встречались министр энергетики Украины Герман Галущенко и председатель правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Обращает на себя внимание также тайминг визита Зеленского: 14-16 июля Меркель будет в Вашингтоне (куда скоро собирается и сам Зеленский). Глава немецкого правительства подтвердила, что будет обсуждать газовую тематику с американским президентом Джо Байденом.

Немцы и не скрывают, что ведут напряженные переговоры с США с целью прийти к какому-нибудь компромиссу относительно газопровода, тем более, что новая американская администрация продемонстрировала большую «гибкость» в этом вопросе, чем предшественники.

Содержание переговоров, конечно, не разглашается, но утверждают, что идея заключается в разработке механизма, как использовать газопровод после его достройки так, чтобы он стал рычагом влияния на Россию в случае, если она снова прибегнет к каким-то откровенно противоправным выходкам.

Россия тем временем ускоряется бешеными темпами и объявила (случайно ли, что именно в день визита украинского лидера в Берлин?), что может завершить строительство трубы уже до конца лета.

Зеленский перед визитом заявил, что везет «аргументы» опасности проекта, не конкретизировав. Трудно представить, какие еще могут быть дополнительные аргументы кроме тех, о которых киевские политики говорят уже очень давно, и которые до сих пор не убедили руководство ФРГ в том, что проект не является сугубо экономическим. Разве что игры России на повышение цен на энергоноситель в Европе в последнее время...

ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ

Новый спикер Зеленского Сергей Никифоров (для которого поездка в Берлин стала премьерной в этой должности) заверил украинских журналистов, что президент Украины будет пытаться остановить строительство «Северного потока-2», «вплоть до момента, пока не пойдет газ и даже после этого». Он также говорит, что ни о каких экономических компенсациях речь не пойдет. Если и может идти речь о чем-то, то о гарантии безопасности. «Эти гарантии будут касаться возврата тем или иным образом временно оккупированных территорий – на такое мы можем променять», – предположил Никифоров, признав при этом, что сам он аргументов шефа не знает.

Как бы там ни было, а на пресс-конференции Зеленский этот «козырь» не раскрыл.

В свою очередь Меркель традиционно пообещала, что российский газопровод и после его запуска в эксплуатацию (она в этом даже не сомневается) не заменит украинский транзит. Мол, Берлин считает, что транзит по украинской территории «относится ко всему газовому портфолио».

В очередной раз канцлер поставила в заслугу своей стране и Европейской комиссии то, что они добились подписания в 2019 году транзитного соглашения между Украиной и РФ до 2024 года, которое можно продлить потом еще на 10 лет. Кстати, здесь как-то не любят говорить о том, а почему это ныне действующее соглашение было заключено на 5 лет, а не на 10? Да именно потому, что Москва рассчитывала достроить свой газопровод к этому времени.

Как Меркель может верить, что Путин, который наплевал на Будапештский меморандум (о чем она упомянула на пресс-конференции в более нейтральной формулировке), будет придерживаться других обязательств?

«Если бы вы спросили меня десять лет назад: «Может ли Россия помочь наличию на Донбассе сепаратистов?» - я бы сказала, что не думаю, что это возможно. Также аннексия Крыма была шоком для всех нас, и мы, конечно, тоже не можем с этим смириться», – задумчиво сказала Меркель.

В то же время она считает достаточным аргументом со своей стороны обещание Украине о продолжении транзита по ее территории. «Я выполняю свои обещания», – авторитетно заявила канцлер. И, наверняка вспомнив, что в офисе ей остались считанные месяцы, добавила: «Я считаю, что это касается и любого другого канцлера Германии».

С ДАЛЕКИМ ПРИЦЕЛОМ

С одним из преемников Меркель в должности главы правительства, и наиболее вероятным к тому же, Зеленский встретился еще в воскресенье вечером, сразу после прибытия в Берлин.

Это стало неожиданностью: и то, что визит оказался фактически двухдневным, а не однодневным, как анонсировала немецкая сторона, и встреча с премьером федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Именно он ведет консервативный блок ХДС (которую все еще продолжают называть партией Меркель) и ХСС.

Приехал ли Лашет в столицу специально ради встречи с украинским лидером (который первым из всех зарубежных поздравил его с избранием на пост председателя Христианско-демократического союза)? Вряд ли, он сейчас нередко бывает в Берлине по предвыборным делам. Тем не менее, использовали такую возможность – и это хорошо.

Зеленский с Лашетом подняли много вопросов: и о "Северном потоке-2" (против которого у Лашета нет никаких замечаний), и о Нормандском формате и роли в нем Германии, и о ситуации с безопасностью, и об экономике и тому подобное. Земля Северный Рейн-Вестфалия - это едва ли не пятая часть немецкой промышленности, именно там расположены компании, которые больше всего инвестируют в Украину.

Встреча с Лашетом длилась в полтора раза дольше запланированного. По словам Никифорова, собеседники чувствовали себя по-дружески, смеялись и в целом все было очень продуктивно. Это может стать началом хорошего сотрудничества.

ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ

Но, судя по всему, самое интересное происходило во время ужина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стоит только сказать, что встреча длилась втрое дольше запланированного – три часа вместо одного. И это хороший знак – двум политикам было о чем говорить. Ведь на пресс-конференции, которую лидеры провели после нескольких минут приветствия и краткого разговора (кстати, необычный формат – выход к прессе «посередине» общения) между ними не чувствовалось враждебности, но и теплоты и полного взаимопонимания – тоже. Каждый озвучивал свою позицию и позиции эти не были одинаковыми.

Прозвучало, разумеется, преимущественно об упомянутом уже газовом проекте и о Минских соглашениях. Однако не совпадают позиции Киева и Берлина также в других вопросах, например о предоставлении Украине оборонительного оружия и перспективе членства в ЕС и НАТО. Хоть немецкие политики и не любят об этом говорить, но мотивы упрямого «торможения» этих моментов выглядят ничем иным, как нежеланием раздражать Россию. На пресс-конференции Меркель Россию упомянула несколько раз "незлым тихим" словом, но ситуацию это не меняет. Ни об оружии, ни о евроатлантических перспективах Украины ни один из собеседников перед прессой не упомянул.

Слабым "бонусом" за определенную напряженность должно было стать обещание 1,5 млн доз вакцины для Украины.

Вероятнее всего, это была последняя встреча двух политиков, по крайней мере в их теперешних должностях. И сама Меркель несколько раз упомянула следующее правительство. Каким оно будет после сентябрьских парламентских выборов, пока сказать трудно, но четырехкратный канцлер убеждена, что взятый ею курс на поддержку Украины будет продолжен при любых условиях.

Ольга Танасийчук, Берлин

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