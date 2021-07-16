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Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти

16.07.2021 / 08:54
Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Об отставке Арсена Авакова с поста главы МВД за последние несколько лет говорили довольно часто, но случилась она весьма неожиданно.

О том, почему Аваков уходит с должности, как может развиваться его дальнейшая политическая карьера и произойдут ли дальнейшие перестановки в правительстве – в материале.

Арсен Аваков – единственный министр, сумевший продержаться на своей должности больше семи лет, при двух президентах и четырех премьер-министрах. В том числе успешно пережив и полную перезагрузку власти в 2019 году. Президент Владимир Зеленский тогда пообещал недовольным депутатам монобольшинства, что Аваков остается на "испытательный срок". В итоге, этот срок затянулся почти на два года.

На протяжении этого времени различные собеседники РБК-Украина в команде власти рассказывали, что на самом деле Авакову не могут найти подходящего сменщика непосредственно из "зеленой" команды. Как и при предыдущем президенте, Авакова продолжали считать одним из наиболее влиятельных людей во всей властной вертикали, чья роль в стране не ограничивалась формальными должностными полномочиями.

В политических кругах и медиа слухи о скорой отставке Авакова появлялись регулярно, но каждый раз не находили подтверждения. Несмотря на постоянную критику в адрес Авакова, Зеленский в прошлом году назвал его "мощным" министром и заявил, что лучшего "до сих пор не было". Кроме того, по информации издания, у главы МВД сложились неплохие отношения с близким соратником президента и его первым помощником Сергеем Шефиром.

Как ранее рассказывал один из собеседников РБК-Украина в Кабмине, главе МВД удалось найти правильный подход к Зеленскому. "У президента порой эмоцио берет верх над рацио. А Аваков знал, на каких струнах нужно играть. И когда его положение оказывалось шатким, он делал так, чтобы Банковая считала его нужным. Вдруг нависали какие-то угрозы беспорядков, хотя это зачастую было не больше чем сгущение красок", – говорил источник.

Публично позиция президента сводилась к тому, что Аваков еще должен "показать результаты" своей работы. В частности, довести до конца расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Зеленский не один раз намекал, что это дело может стать переломным для карьеры Авакова.

Во время последней пресс-конференции в мае Зеленский сказал, что Аваков должен уйти в отставку, если обвиняемые по делу Шеремета окажутся невиновными. В результате об отставке Авакова было объявлено ровно за неделю до пятой годовщины убийства журналиста.

Аваков ушел с поста по просьбе президента, рассказали несколько собеседников издания. Раньше один из источников в окружении министра объяснил: если дело уже действительно дойдет до отставки, то держаться за кресло до последнего Аваков не будет.

Эту тактику глава государства применяет уже не с первым министром: вызывает на разговор, просит уволиться полюбовно и по собственному желанию. По такой схеме в мае Кабмин покинули министры экономики и инфраструктуры.

Желтые карточки

"Это же наш фирменный стиль – вот такие неожиданные повороты сюжета", – сказал в разговоре с изданием влиятельный собеседник из "Слуги народа". По его словам, какого-то одного, конкретного повода, почему Аваков уходит именно сейчас, нет. Скорее, нужно рассматривать совокупность разных причин и отдельных эпизодов.

В частности, определенное бурление внутри депутатского корпуса вызвала высокая активность полиции в отношении самих народных избранников в последнее время – речь идет о скандалах с Евгением Брагарем и Александром Юрченко. Некоторые нардепы заподозрили, что это может происходить неспроста. Кроме того, никуда не делось и общее недовольство главой МВД, в том числе в рядах монобольшинства.

Какую-то роль сыграла и скандальная история с акцией протеста на Банковой и разрисованными дверьми Офиса президента. По словам информированного собеседника РБК-Украина, действия силовиков в контексте этой истории вызвали определенное недовольство в президентской команде – там посчитали, что таким образом гражданское общество настраивают против них. А увольнение министра, которого резко критикуют те же активисты, в команде власти расценили как неплохое завершение политического сезона перед летними каникулами.

Кроме того, утверждает информированный источник РБК-Украина, персона главы МВД всегда несколько "смущала" западных партнеров Украины, что особенно важно в свете грядущего визита Зеленского в США. Ну и наконец, скоро пойдет уже шестой год расследования убийства Шеремета – а истина по этому делу так и не установлена.

Собеседники издания и в окружении главы МВД, и в "Слуге народа" говорят, что Аваков и Зеленский разошлись вполне мирно и какого-то противостояния между ними в обозримом будущем ожидать не стоит. Это во многом подтверждается кандидатурой сменщика Авакова – действующего главы правоохранительного комитета и депутата от СН Дениса Монастырского, которого считают близким к уходящему министру.

"Монастырский всех устраивает: и Авакова, и нас, правозащитники к нему позитивно относятся – он провел через Раду закон об ответственности за военные преступления. И в целом репутация не скандальная", – сказал изданию влиятельный депутат монобольшинства.

Сам же Монастырский заявил, что предложение возглавить МВД ему поступило от президента, с которым у него утром состоялся разговор по этому поводу. А вот с Аваковым его будущий сменщик на должности не общался.

"Я могу сказать, что я принял самое сложное решение в своей жизни – ответить "да" на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду... Но, собственно, я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", – сказал кандидат на пост главы МВД после заседания фракции.

Голосование за отставку Авакова состоится завтра. За назначение его преемника, скорее всего, депутаты возьмутся в пятницу, спрогнозировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его оценке, кандидатура Монастырского в зале соберет около 300 голосов.

Примечательно, что представителей монобольшинства в свои планы Банковая не посвящала. Еще днем вторника несколько источников в СН в разговоре с РБК-Украина затруднялись подтвердить информацию о возможном уходе Авакова. А о заседании фракции, где обсуждался этот вопрос, большинство депутатов узнали за пару часов.

Транзит власти

Информированный собеседник издания в юридических кругах предположил, что Монастырский будет промежуточной фигурой на посту главы МВД и едва ли долго задержится на должности. Такое же мнение высказал источник в монобольшинстве – по его словам, ограничивать влияние Авакова на министерство будут поэтапно.

Кроме того, есть и планы по реорганизации МВД после ухода его многолетнего руководителя. "Аваков концентрировал все в одном месте, а мы хотели бы разделить: вывести отдельно Нацгвардию, пограничников и т.д., и реформировать дальше, а то на "патрульке" все закончилось", – рассказал собеседник.

Впрочем, он же признает, что эти планы пока достаточно размыты. Действительно, с пиарной точки зрения новая реформа МВД точно пошла бы на руку власти. Но ее успех под большим сомнением в силу тех же причин, что и реформа патрульной службы – кадровый дефицит на местах, человеческий фактор в целом и нежелание системы менять устоявшиеся практики.

Сам Аваков пока не заявил о своих дальнейших планах после ухода из МВД. Во власти сомневаются, что он уйдет на политическую пенсию, хотя взять небольшой перерыв может. При этом информированный собеседник РБК-Украина не отбросил и вариант того, что Аваков может попробовать свои силы на октябрьских выборах мэра Харькова. Там он много лет строил политическую карьеру, вплоть до главы Харьковской ОГА в 2005-2010 годах. "Вообще это мог бы быть хороший вариант, чтобы показать, что Юго-Восток – украинский, чтобы Харьков не возглавил кто-то "ватный", – сказал собеседник в монобольшинстве.

"Кабмин на нервах"

На фоне разговоров о скорой отставке Авакова вечером вторника появились слухи о том, что это будет не единственная кадровая ротация в высших органах власти. Якобы "на выход" собрались попросить еще нескольких министров, а также генпрокурора Ирину Венедиктову. А в депутатских кругах пошли разговоры, что следующей крупной фигурой после Авакова, которую на Банковой хотят убрать с поста, является глава ВР Дмитрий Разумков.

"Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию об отставке Малюськи (главы Минюста, - ред.), Тарана (главы Минобороны, - ред.), Абрамовского (главы Минэкологии, - ред.) и так далее. Вы зашугали сегодня весь Кабмин. Весь Кабмин сегодня был на нервах, что якобы было какое-то совещание, а журналисты подают все новые и новые фамилии… (кандидатов на увольнение, - ред.)", – сказал журналистам Давид Арахамия после заседания фракции СН во вторник вечером. По его словам, никаких других кадровых изменений, кроме как в МВД, на фракции не обсуждали.

Cобеседник РБК-Украина в ОП отметил, что в разговорах о ротациях в правительстве было "больше спекуляций, чем реальности". При этом, по его словам, к ряду министров действительно имеются некоторые претензии, например, к главе Минобороны – из-за недостатков в коммуникационной политике. Но дальнейшие кадровые ротации, вероятней всего, могут быть уже не раньше осени.

То же самое изданию сообщили и в монобольшинстве. Один из собеседников объяснил, что нынешнюю волну слухов о многочисленных отставках запустили искусственно – ведь фактически у каждого министра есть недовольные его деятельностью группы влияния в той или иной сфере.

В то же время, по информации издания, в руководстве "Слуги народа" действительно есть определенное недовольство спикером Разумковым. Но организовать его отставку – задача весьма непростая. Для этого должны совпасть сразу нескольких условий: пара спокойных пленарных недель без важных законопроектов (что случается крайне редко) и какой-то конкретный повод, который можно было бы трактовать как прямой конфликт между президентом и главой Верховной рады.

Потенциально таким поводом, объяснил собеседник издания, может стать борьба с поправочным "спамом". Многие депутаты от "Слуги народа", в том числе главы комитетов, недовольны тем, что им приходится проводить долгие часы или даже дни в сессионном зале, пачками рассматривая и отклоняя поправки оппозиции. Потому они хотят такую практику прекратить, но против соответствующих изменений в регламент как раз и выступает Разумков. Хотя, признается источник, перспектива смены главы ВР в конечном счете выглядит весьма туманной.

МИЛАН ЛЕЛИЧ, УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

Источник

Кабмин, Аваков
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