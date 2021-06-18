Кабмин могут отправить в отставку, чтобы избавиться от Авакова

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Идеальная отставка: Уволить Шмыгаля, чтобы избавиться от Авакова"

Прямая речь одного из топ-чиновникив Зе!Команды: "Я вижу какую-то эмоциональную усталость "первого" от всего Кабмина. На Банковой висит в воздухе, что осенью надо правительство перезагрузить, так как почти ко всем есть вопросы. И к Лазебной, и к Тарану, и к Абрамовскому и к остальным".

О том, что осенью могут "спровоцировать маленький правительственный кризис и снять Кабмин" говорят и в правительстве.

Авторы статьи отмечают, что "кроме розсинхрона Зеленского и Кабмина" в целом, есть еще одна вещь, которая может подтолкнуть президента к перезагрузке правительства – отставка всего Кабмина может стать наиболее реальным сценарием для увольнения Арсена Авакова.

По словам собеседников издания, главу МВД "давно хотят подвинуть", но сделать это непросто.

Отмечается, что, во-первых, за 7 лет руководства мощным силовым ведомством Аваков имеет "компромат на все политические силы страны", во-вторых, благодаря своему опыту выстроил серьезное лобби в парламенте – его сторонники есть в группе "За будущее", среди депутатов из "Доверия", в "Слуге народа" и "Батькивщине".

А, в-третьих, Авакова, отчасти от безысходности, поддерживает старая элита, в том числе и представители крупного бизнеса.

При таких условиях министр внутренних дел позволяет себе при всех критиковать очередные санкции или закон об олигархах на заседаниях СНБО, что откровенно раздражает новую команду.

Кроме того, медийный и электоральный негатив от Авакова постепенно начинает уходить в минус самому Зеленскому.

Особенно это касается дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – поскольку акции сторонников обвиняемых проходят на Банковой, а постоянные вопросы о достаточности доказательств, о личной ответственности ставят именно Зеленскому.

По словам собеседников издания, несколько месяцев назад глава Офиса президента Андрей Ермак "довольно серьезно пытался придумать, как отправить Авакова в отставку" и даже давал указания Татарову искать кандидатов.

Авторы статьи отмечают, что вариантов решения вопроса главы МВД остается два: или мирно разойтись, или снять все действующее правительство, и "потерять Авакова" по дороге в новое.

В то же время собеседники, близкие к министру внутренних дел, убеждены, что сейчас именно отсутствие реальной кандидатуры является главной причиной, почему Зеленский пока ничего не меняет.

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