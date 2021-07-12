Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью

Как устроено их сотрудничество и кто контролирует эти группы – ниже в материале.

Монобольшинство "Слуги народа" не всегда работает как слаженный механизм. Часть депутатов, пришедших в Раду под флагом "Зе", не готова беспрекословно поддерживать провластные инициативы. Поэтому команде президента пришлось перенять практику прошлого созыва и обзавестись внекоалиционными партнерами, которые приходят ей на помощь в трудную минуту.

В роли союзников для правящей партии чаще всего выступают парламентские группы, объединившие мажоритарщиков из разных регионов страны. Такая дружба взаимовыгодна обеим сторонам.

В этом созыве в парламенте есть две группы – "Довира" и "За майбутнє". Их прототипами в прошлой Раде можно считать "Волю народа" и "Видродження", хотя составы немного перемешались.

В эти группы вошли нардепы, сумевшие отвоевать свои округа под напором популярности бренда "Слуги народа". Со временем они смогли найти удобный формат сотрудничества в конструкции, выстроенной новой властью.

Взгляд на "будущее"

"За майбутнє" была первой группой, созданной на старте работы парламента. Туда вошли около двух десятков мажоритарщиков, представлявших разные бизнес-круги и регионы страны. Весной прошлого года они оформились в одноименную партию.

Один из ее представителей Дмитрий Лубинец говорит, что объединиться в группу решили, поскольку так проще отстаивать интересы избирателей. По закону у нее есть те же полномочия, что и у фракции.

"Чтобы озвучивать проблемы людей, нужно иметь доступ к трибуне и возможность выступать на согласительном совете. В партию нам пришлось объединиться из-за того, что монокоалиция изменила избирательное законодательство. И теперь на местные выборы в большинство советов кандидаты могут выдвигаться только от партий", – объяснил в разговоре с РБК-Украина нардеп.

В октябрьской гонке "За майбутнє" взяла четвертое место и почти 9% в борьбе за облсоветы. После полученного результата в политсиле рассматривают возможность пойти на следующие выборы в Раду.

"Мы "обкатали" "За майбутнє" на местных выборах и планируем идти на следующие очередные или внеочередные выборы в Верховную раду. По результатам в областные советы мы фактически преодолели парламентский порог, причем сама партия была представлена за полгода до выборов. Имея депутатов на местах, депутатскую группу на правах фракции, безусловно, у нас есть амбиции двигаться дальше", – сказал изданию сопредседатель группы Тарас Батенко.

Буквально с первых дней за этой политсилой маячила тень Игоря Коломойского. Связь с ним ей приписывают из-за того, что в "За майбутнє" вошло немало депутатов, которые в разные периоды так или иначе находились в орбите олигарха. В частности, Игорь Палица – его многолетний товарищ и бизнес-партнер. Он же возглавил созданную на базе группы партию.

Однако, по информации РБК-Украина, в последнее время отношения между ними сложно назвать близкими. Издание обратилось к самому Палице за комментарием, однако на момент публикации ответ получен не был.

Еще до пяти человек внутри группы относят к сфере влияния министра внутренних дел Арсена Авакова. Второе бизнес-крыло, примкнувшее к "За майбутнє" – группа "Континиум" и связанные с ней люди. В прошлом они враждовали с "приватовцами". Но судя по тому, что к партстроительству "За майбутнє" привлечены оба лагеря, эту страницу их истории им удалось перевернуть.

В политсиле от любых привязок к Коломойскому и Авакову отмахиваются и считают такие разговоры происками оппонентов.

"Коломойский и Аваков никакого отношения к группе не имеют. Привязку Коломойского к группе делают только из-за того, что в группе есть Игорь Палица. Но Палица – не руководитель группы, есть два других сопредседателя – Тарас Батенко и Виктор Бондарь. Эта привязка – манипуляция и политическая технология. У нас сильные и самодостаточные мажоритарщики", – заявил Лубинец.

Связь группы и партии с Коломойским, действительно, порядком преувеличена. Информированные источники издания подтвердили: сказать, что "За майбутнє" ходит по струнке перед олигархом никак нельзя. Ключевые решения и в политсиле, и в группе подвязаны под Игоря Палицу. Возможно, в каких-то вопросах он прислушивается к Коломойскому, но точно не действует по его отмашке, отметил один из собеседников в команде Зеленского.

Одно из наглядных доказательств тому – голосование группы за президентский законопроект об олигархах в первом чтении. Со стороны это расценивается по-разному. Одни усмотрели в этом желание отмежеваться от Коломойского, который может одним из первых попасть под нормы этого документа. Другие – дружественный реферанс в сторону "Слуг народа", ведь там до последнего сомневались, хватит ли им собственных голосов, чтобы провести документ через сессионный зал.

Тарас Батенко сказал изданию, что группа готова поддерживать положительные законопроекты от власти. Но не станет голосовать за инициативы, которые ее члены считают нелепыми, уточнил парламентарий.

"Если у их инициатив есть какая-то рациональность, мы готовы поддерживать и потом дорабатывать ко второму чтению. Например, у нас были значительные претензии к инициативам по судебной реформе в части ВККС и ВРП, повышению налогов в законопроекте №5600, к законопроекту о ГБР. В то же время мы не голосовали за налоговую амнистию", – отметил Батенко.

Собеседники издания в команде Зеленского утверждают, что конструктивное сотрудничество с "За майбутнє" есть, но оно происходит ситуативно – по конкретным законопроектам.

"Они в любой момент могут прекратить голосовать вместе с монобольшинством. Но они не враги. Они помогают с голосами, когда речь заходит о вопросах, касающихся интересов мажоритарщиков, децентрализации, об инициативах насчет МВД и полиции", – добавил влиятельный источник в президентской политсиле.

По его словам, поддержка группой нужных "Слуге народа" вопросов решается с Игорем Палицей. Он общается не только с руководством монобольшинства, но и с Банковой, в основном – с замом главы ОП Кириллом Тимошенко. По данным издания, наладить мосты им удалось благодаря "Большому строительству".

"Едва ли не половина группы "За майбутнє" участвует в работах по этому проекту. Плюс они получают бюджетные средства на округа, по 10-30 млн гривен соцэконома в год", – рассказал об условиях этой "дружбы" один из информированных собеседников РБК-Украина.

"Доверительные" отношения

Спустя несколько месяцев после начала работы девятого созыва в Раде создали еще одну группу – "Довира". Ее состав еще более разношерстный, чем у "За майбутнє". Она объединила выходцев из "Воли народа", а также депутатов, имеющих интерес в аграрном секторе.

"Многих членов группы, которые сейчас работают со мной, я знаю уже третью каденцию. Инициатива объединиться в группу "Довира" исходила от меня и народного депутата из Закарпатья Валерия Лунченко. Мы с ним вместе работали прошлые два созыва в аграрном комитете. Многие из членов группы также входили в этот комитет", – рассказал РБК-Украина руководитель группы "Довира" и основатель одноименной партии Олег Кулинич.

Не зря "Довиру" называют конфедерацией. Она все еще не транформировалась в единую политическую силу. В ее списке можно найти членов партии "Довира", укоренившейся в Полтавской области, "Нашего края" во главе с Сергеем Шаховым и "Ридного Закарпаття", которую представляют несколько мажоритарщиков из этого региона. На местные выборы они также шли отдельно друг от друга.

Можно без труда отследить, что члены этой группы нередко страхуют "Слугу народа" во время важных голосований. В президентской фракции считают "Довиру" более покладистым партнером, чем "За майбутнє", и не под запись называют ее "сателлитом".

"Большинство из них голосуют с нами по умолчанию. Если у них есть какие-то замечания либо же рассматривается какое-то резонансное решение, с ними это отдельно обсуждается. Взамен они выставляют определенные условия – кадровые, например. И вдобавок системные требования по аграрной отрасли", – говорит информированный источник в "Слуге народа".

Собеседники издания называют двух крупных бизнесменов, чей интерес проглядывается в деятельности "Довиры". Один из них – это владелец МХП Юрий Косюк, работающий в аграрной сфере. Но его след в группе гораздо меньший, чем у другого фигуранта списка Forbes – владельца "Кернела" Андрея Веревского. В прошлом Кулинич числился помощником Веревского, когда тот был нардепом.

Один из источников в команде Зеленского описал коммуникацию между "Довирой" и властью так: саму группу модерирует Кулинич, но глобальные "пакетные" договоренности заключаются или же обновляются на уровне высшего руководства Банковой и Веревского. Хотя другой собеседник в ОП такую коммуникацию отрицает.

Отдельно мажоритарщики из группы могут хлопотать о собственных вопросах, пользуясь дружбой с властью. Но их пожелания вполне адекватные, отметил один из источников РБК-Украина. Например, снижение НДС до 14% на агросырье, вопросы касательно "зеленой" энергетики, проблемы Закарпатья.

В самой же группе уверяют, что поддерживают только положительные на их взгляд инициативы, и точно не голосуют по указанию "сверху". По словам Кулинича, внутри группы демократические отношения: все вопросы, которые готовятся к рассмотрению в Раде, группа заранее обсуждает на своих заседаниях. Каждый из депутатов вправе голосовать иначе, чем все остальные.

"Cо "Слугой народа" у нас абсолютно нормальные и рабочие отношения, в том числе с руководством фракции. С Офисом президента также рабочие отношения. Есть вопросы региональной политики, работы в областных советах. Мы общаемся с правящей командой – такая коммуникация всегда была и будет, потому что депутаты-мажоритарщики должны общаться с властью, нравится это кому-то или нет", – объяснил председатель "Довиры".

Разговоры о контроле над группой со стороны Веревского Кулинич отрицает. Он признал, что они знакомы больше 20 лет. Но их личные отношения никак не влияют на парламентскую деятельность.

"Это мой товарищ, мы оба с Полтавщины. У него есть аграрный бизнес, я тоже в свое время владел аграрным бизнесом. Мы общались и сейчас общаемся, есть мои личные отношения, но никакого влияния и связи – ни политической, ни экономической – с группой нет. Более того, большинство моих коллег из группы даже с ним никогда не общались", – сказал Кулинич.

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Депутаты, избравшиеся от округов, оказываются для власти даже более сговорчивыми, чем члены собственной политсилы. Один из собеседников издания резюмирует: "Все они понимают свое место в пищевой цепи и, похоже, не хотят его терять".

Степень удовлетворения их избирателей, ремонт дорог и социальной инфраструктуры во многом зависит от решений центральной власти и снисхождения Банковой. К тому же мажоритарщики – это в основном выходцы из бизнеса, с которым они сохраняют связь даже после перехода в парламент. Это добавляет провластной команде еще одну тропу для подхода к ним.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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