Переговоры по Донбассу: РФ не против участия США, но ставит недопустимые условия

По словам спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестович, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сейчас ведут интенсивные консультации по этому поводу. «Чем они конкретно закончатся, будет понятно, скорее всего, после визита президента Зеленского в США и встречи с президентом Байденом, которая должна состояться в конце этого месяца. Кроме того, насколько я знаю из открытых источников, Нуланд очень интенсивно общается с Козаком. Достаточно интенсивно», - сообщил Арестович.

Собственно, про Дмитрия Козака (и не только)... Еще в полях женевского саммита замглавы администрации президента РФ успел заявить, что в Москве не отрицают возможности присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, одновременно намекнув, что это произойдет лишь в том случае, если США смогут заставить Украину выполнить «Минск» на их (российских) условиях. «Если нашим американским коллегам удастся повлиять прежде всего на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки», - отметил Козак. Через три недели после Женевы похожая риторика стала звучать из уст нескольких других российских чиновников. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров об участии США в переговорах заявил, что это вполне возможно, однако Москве нужно еще оценить, насколько это поможет продвинуть реализацию Минских соглашений. Наконец, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что все будет зависеть от того, получится ли у американцев сформировать «более объемный, предметный и спокойный» подход ко всему, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом.

А тем временем в администрации президента США Джо Байдена... Как пишет в своем блоге российский политолог Андрей Пионтковский, по итогам Женевы в Белом доме сложилась довольно непростая ситуация. Мол, сейчас там идет противостояние между двумя группами высоких чиновников, а именно: «проукраинским» крылом - Блинкен, Нуланд, Остин, а также «невольными симпатизантами Кремля» - Керри, Барнс, Салливан. Последние якобы настаивают, утверждает политолог, чтобы Вашингтон заставлял Киев выполнять «Минск» по сценарию Москвы.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, как может оценить нынешнюю ситуацию? Прежде всего, что означают (о чем свидетельствуют) такие заявления россиян? Ну и, наконец, вход США в переговоры по Донбассу - это вообще реально или нет?

У США, в отличии от РФ, не все решает президент

В комментарии Укринформу политолог-международник Максим Яли отметил, что следует дождаться результатов встречи Зеленского с Меркель, на которой, уверяет он, и будет изложена коллективная позиция США и Германии, а также Франции по вопросу урегулирования на Донбассе.

«Неслучайно окончательной даты визита Зеленского в Вашингтон еще нет. От этого и будет во многом зависеть, присоединятся ли Соединенные Штаты к Нормандскому формату», - считает г-н Яли.

Конечно, Россия согласится на это только при условии принуждения Украины выполнять их сценарий. Нельзя исключать, говорит политолог, что Байден с Путиным в Женеве о чем-то договорились.

«Однако в США, в отличие от России, не все решает президент. И даже если Байден готов пойти на уступки Путину по Украине, ему необходимо также заручиться поддержкой Конгресса и Демократической партии, в которой есть как сторонники перезагрузки отношений с Кремлем, так и катгорические противники этого. Так что стоит подождать неделю, и позиция США, госсекретарь которых недавно назвал Германию «лучшим другом за все время», вскоре станет более понятной», - отметил он.

Активность кремлевских спикеров направлена ​​на то, чтобы расставить ловушки для США в будущем

«Действительно, в Соединенных Штатах наблюдается борьба двух лагерей - «проукраинского» и «пророссийского». И я бы сказал, что последний на сегодня действует под прикрытием «антикитайского», где возможные уступки РФ по украинскому вопросу подаются как смещение акцентов с тактических - на стратегические», - комментирует политолог Олег Саакян.

Соответственно, продолжает он, выход из Афганистана, Сирии, других хронических конфликтов... Все это делается для того, чтобы сконцентрироваться на ключевой стратегической цели - противостоянии с Китаем. «Отсюда - большая актуализация вопроса Тайваня, Гонконга и др. Поэтому я бы не стал слишком надеяться на то, что в ближайшее время США присоединятся к переговорным форматвм по Донбассу. Возможно, что-то вроде Волкера-2, но и это не о краткосрочной перспективе», - считает Саакян.

Возвращаясь к ситуации с Китаем, политолог отметил, что все это дает РФ возможность активно продвигать тезис о том, что Штатам, мол, стоит пойти на ограничении уступки в российско-украинской войне. «Собственно, нынешняя активность кремлевских спикеров на этом направлении, думаю, она направлена ​​на расстановку ловушек на будущее, - отмечает политолог. - То есть, если США все же решат со временем присоединиться к переговорам, то чтобы сразу же оказались в ситуации, при которой их присутствие будет возможно лишь при условии давления на Украину, при условии принуждения к исполнению российского сценария Минска».

Но вероятность того, что США будут принуждать нас выполнять эти соглашения так, как того хотят в Кремле - крайне низка, потому что есть определенные предохранители. Первый - внутренний американский. «Уступки РФ... Уверен, что Байдену будет очень трудно объяснить это Конгрессу, где есть двухпалатная и двухпартийная поддержка Украины», - говорит Олег Саакян. И тут же подчеркивает второй - внутренний украинский предохранитель: «Во-первых, этого ни в коем случае не воспримет украинское общество. Во-вторых, это не воспримут политические элиты. Ну и, в-третьих, это может привести к дестабилизации внутри страны, которой точно захочет воспользоваться РФ».

Минск выполнить невозможно и наши партнеры это прекрасно понимают

«Думаю, что не стоит говорить о каких-то негативных ожиданиях. Собственно, я не вижу для этого оснований. Президент Зеленский поедет в Берлин, затем - посетит Вашингтон. Дадут ли переговоры с Меркель и Байденом какой-то конкретный результат, какой-то толчок для решения ситуации на Донбассе? Вряд ли. Сдвигов не будет. Собственно, россияне также пока не станут рыпаться, они будут держать переговорный процесс на паузе - как минимум, до конца года, ожидая результатов выборов в Германии», - считает политолог Владимир Фесенко.

Что будет дальше - время покажет. Впрочем, будут ли заставлять Украину выполнять Минск, как это сейчас активно обсуждают кремлевские подельники? По словам эксперта, в том виде, как они были подписаны в феврале 2015 года - их выполнить невозможно. «По меньшей мере один из пунктов вторых Минских соглашений - о закреплении в Конституции Украины особого статуса ОРДЛО. Для этого нужна поддержка как минимум 300 депутатов Верховной Рады Украины, но этого не было в прошлом созыве украинского парламента, нету сейчас, и очень маловероятно, что будет в следующем составе. И наши партнеры, уверен, это прекрасно понимают».

По мнению политолога, Минск надо либо обновить (РФ на это пока не соглашается, но опция остается открытой), либо начинать с первого пункта соглашений - полное прекращение огня.

«В прошлом году уже пытались и несколько месяцев это работало. Не полностью, конечно, но прогресс был очевиден. Вот если бы еще раз попробовать... Думаю, если удастся достичь устойчивого перемирия, то это также может открыть путь к выполнению Минска. Однако, опять же, все будет зависеть только от России - от того, как она будет выполнять оборонные условия Минска», - говорит Фесенко.

Наконец, что касается участия США... По его словам, речь идет, скорее всего, о восстановлении отдельного канала переговоров между США и РФ, как это уже было раньше: сначала Нуланд-Сурков, а затем - Уолкер-Сурков.

«Но надо понимать, что если раньше происходили переговоры по этому отдельному каналу между американским представителем и российским, то все это было скоординировано с переговорами в нормандском формате. Проще говоря, перед каждой такой встречей Германия, Франция и Украина готовили свои предложения, которые передавались Волкеру, а тот, в свою очередь, обсуждал это все с Сурковым. После этого Волкер, опять же, информировал Париж, Берлин и Киев о результатах переговоров. Поэтому, повторюсь, нечто похожее может произойти и сейчас», - говорит политолог

Но, в любом случае, на это должна еще согласиться РФ.

«А РФ - пытается шантажировать, ставит предварительные условия, в частности, каким образом и о чем должны проходить эти переговоры... Любые сдвиги в любых переговорах возможны только тогда, когда в них будет участвовать Украины. В конце концов, у меня нет каких завышенных оценок от участия США в переговорах. Потому что, как бы там ни было, дальнейшее развитие процесса зависит не столько от того, кто участвует в этих переговорах, сколько от готовности РФ к реальным компромиссам. Пока этого не произойдет - никаких сдвигов не стоит ждать, независимо от того, будут ли присутствовать Штаты на переговорах, или нет», - утверждает Владимир Фесенко.

Вместе с Соединенными Штатами к переговорам должен присоединиться и Великобритания

«Изначально логика Минских соглашений была непрозрачной. Москве нужен был переговорный процесс для того, чтобы, прикрываясь авторитетом Франции и Германии, принудить Украину к фактической капитуляции», - комментирует политолог, журналист-международник Виктор Каспрук.

Весь Минский процесс происходил в очень неблагоприятных для Украины условиях, потому что вряд ли можно воспринимать Германию и Францию, которые постоянно блокировали путь Украины в НАТО и Европейский союз в угоду Москве, незаинтересованными сторонами.

«Поэтому фактически переговоры об установлении мира на Донбассе велись в формате 3 против 1, Киеву все время навязывали предложенные Москвой неприемлемые для Украины предложения, а затем Кремль обвинял украинскую сторону, что она, мол, не заинтересована в завершении российско-украинской войны, которую у Путина упорно называют «гражданской войной в Украине», - говорит эксперт.

В новой американской администрации президента Джо Байдена происходит противостояние по «украинскому вопросу». И не факт, что «проукраинское» крыло, куда входят Блинкен, Нуланд и Остин, имеет шанс изменить эту переговорную патовую ситуацию, если бы большинство в Конгрессе и Сенате не понимало важность Украины для Америки.

«Можно сказать, что привлечение Соединенных Штатов к переговорам по Донбассу вполне реально. Однако Вашингтон никогда не будет участвовать ни в каких переговоров, если кто-то ждет, что американцы будут подыгрывать требованиям Кремля», - отмечает г-н Каспрук.

Если в США все же согласятся на присоединение к переговорам по Донбассу, то более рациональным шагом стало бы то, чтобы они присоединились к ним не одни. «Поскольку «политический тандем Меркель-Макрон», похоже, будет настаивать на «мире» на условиях Москвы - было бы вполне целесообразно, чтобы Вашингтон выдвинул такое предложение: «В продолжение этого мирного процесса, вместе с Соединенными Штатами, должна присоединиться и Великобритания".

Подобный расклад политических сил, считает эксперт, вполне мог бы помочь достижению справедливого мира на Донбассе, ведь ни в Вашингтоне, ни в Лондоне не готовы согласиться с тем, что там можно проводить какие-либо выборы без предварительного вывода российских войск.

«Шанс на достижение мира на Донбассе появится только тогда, когда будут полностью переформатированы подходы к этому вопросу. Очевидно, за подобное развитие событий должны побороться не только Украина, но и Соединенные Штаты с Великобританией», - говорит Виктор Каспрук. Международная общественность уже достаточно долго была под влиянием путинских желаний. «В этом вопросе Вашингтон, Лондон и Киев должны выступить одним «политическим фронтом», только в таком случае возможные сдвиги в оккупированной Россией части украинской Донбасса», - отмечает г-н Каспрук.

Украина должна сформулировать для США свое принципиальное видение урегулирования конфликта

Женевский саммит Байдена-Путина все показал, утверждает политолог-международник, эксперт Украинского института будущего Илия Куса. В Соединенных Штатов противостояние с Китаем выходит на системный уровень, они начали выстраивать глобальную антикитайскую коалицию из числа европейских союзников, Турции, союзников в Азии. «В этой стратегии Россия им не нужна как враг. Конечно, до «братских поцелуев» не дойдет, но Байден все же желает заручиться нейтралитетом РФ в этом противостоянии», - говорит он.

Для этого, собственно, и был начат диалог.

«Судя по результатам Женевы, можно сделать вывод, что Вашингтон и Москва в ближайшем будущем будут выходить на определенное понимание, на предсказуемость своей конфронтации», - добавил Куса.

То есть США и РФ конфликтовать не перестанут, но характер этого конфликта станет более упорядоченным.

«Они продолжат обсуждать важные для себя вопросы, в частности, красные линии, а также то, где их можно пересекать, а где - нельзя. И Украина в этом плане - предмет переговоров. Поэтому, собственно, мы и слышим подобные заявления со стороны российских чиновников: РФ будет работать над тем, чтобы уговорить Вашингтон оказывать давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений так, как это им выгодно. В конце концов, эта тактика была определена сразу после саммита и, думаю, ее будут применять в ближайшие шесть месяцев», - отмечает эксперт УИМ.

Участие США в переговорах, по мнению господина Кусы, это вполне реально. Но как, то есть, спустятся ли Штаты на уровень непосредственных переговоров по Донбассу, останутся ли на уровне глобальном - вопрос.

«В любом случае, нас должно интересовать несколько иное, а именно: как украинской стороне сформулировать для американцев свое принципиальное видение урегулирования конфликта, причем сделать это еще до того, как последние начнут говорить об этом с россиянами. Ну, потому что.ю если мы этого не сделаем, то Вашингтон и Москва могут в двустороннем формате достичь какого-то компромисса, и Киев - просто поставят перед фактом», - утверждает политолог.

Нет, сдавать никто никого не будет, отмечает он, но что касается Минских соглашений, которым, мол, нет альтернативы и так далее... «Для нас этот риск достаточно реален», - добавил Куса.

По словам эксперта, саммит в Женеве создал для Украины возможности донести свою принципиальную позицию по Донбассу, чего мы на самом деле хотим, какими видим отношения с РФ в перспективе ближайших 10-20 лет и т.д.: «Президент Зеленский во время своего визита в Вашингтон должен этим воспользоваться на полную, потому что это то, что США точно будет интересовать, собственно, из этого они будут исходить в дальнейшем диалоге с РФ».

Более того, говорит он, к визиту в Вашингтон украинская делегация должна иметь при себе альтернативный вариант «Минска» - на случай, если США вместе с ЕС и РФ согласятся его менять. «Если альтернативы от нас не будет, то ее нам предложат. И не факт, что она (эта альтернатива) в полной мере будет учитывать украинские интересы. Очень наивно отдавать все на откуп кому-то - надо самим предлагать», - подытожил Илия Куса.

Мирослав Лискович. Киев

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