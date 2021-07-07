Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине

Речь прежде всего о серии взрывов в Киеве, захватах автобуса с пассажирами в Луцке и банка в центре столицы. Что спустя год происходит в этих делах и наказаны ли виновные – ниже в материале.

Всплеск терроризма прошлым летом наложился на общую нервную обстановку в украинском обществе. Власти пытались обуздать волны коронавируса и установить контроль над гражданами, которые, в свою очередь, не желали соблюдать карантинные ограничения.

Россия, тем временем, активно нагнетала ситуацию около Крыма со своими учениями "Кавказ-2020". Речь шла даже о возможном вторжении в Херсонскую область, чтобы пустить воду на засыхающий полуостров.

Взрывы в публичных местах в Киеве, а также захват автобуса в Луцке подогрели градус паники. Несмотря на то, что эти инциденты не привели к трагическим последствиям, действия силовиков и властей вызвали массу вопросов у политиков, экспертов, да и рядовых граждан. Спустя год ни одно из этих уголовных производств не доведено до логичного завершения – приговора суда.

Киевские взрыватели

Около восьми часов вечера в пятницу 17 июля 2020 года у входа на одну из самых загруженных станций метро Киева – "Шулявскую" – прогремел сильный хлопок. Оказалось, что в мусорном мешке у входных дверей взорвалась самодельная бомба. Серьезные ранения получил случайный прохожий – 22-летний студент, ему осколками посекло ноги. Еще трое пострадавших отделались легкими травмами.

Полиция усилила охрану города, а также попросила киевлян не поддаваться панике и сообщать о подозрительных предметах. Следующий взрыв удалось предотвратить – он должен был прогреметь через три дня на другом конце Киева – в Дарницком районе на улице Оросительной, 15. Бомба была опять-таки спрятана в мусоре на сортировочной станции, но ее удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

Уже на следующий день – 21 июля – очередная взрывчатка была обнаружена около автомобиля-киоска с шаурмой, припаркованного у входа на станцию метро "Минская" в Оболонском районе. Взрывотехники успели на вызов вовремя и безопасно подорвали устройство прямо на месте. Никто из окружающих не пострадал.

Предотвратить следующий взрыв, произошедший в подъезде жилого дома на Подоле по улице Нижний Вал, 41 полиция не успела. Теракт не привел к жертвам, но взрывной волной выбило окна на двух этажах.

В этот же день – 27 июля 2020 года – силовикам удалось задержать двух подозреваемых. По версии следствия, "подрывниками-террористами" оказались два пожилых киевлянина – Юрий Сабо и Григорий Лищук.

Что сподвигло их на такие действия? По версии следствия, подозреваемые требовали от властей перечислить им на электронный кошелек 50 биткоинов (сейчас по курсу это почти 50 млн гривен) за то, чтобы остановить серию взрывов.

"За 10 минут до взрыва позвоню 102 и назову адрес взрыва. Цена прекращения удвоится. После первого взрыва дома через 12 часов продолжу. Считайте что дороже", – написано было в записках, которые подозреваемые оставляли на месте преступлений.

На листках бумаги также был напечатан QR-код и номер того самого электронного кошелька, куда надо было перечислять биткоины.

"Террористы играли на нервах киевлян и правоохранителей. А полицейские не спали ночами и рыли землю для того, чтоб вычислить террористов. Ведь их мишенью мог стать любой киевлянин или гость города – ребёнок, женщина, пенсионер", – заявил тогда замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Оба подозреваемых были арестованы судом и уже почти год находятся под стражей. Первоначально им вменяли только терроризм, но весной добавили еще и статью о незаконном хранении взрывчатки. Расследование в этом деле завершилось в апреле, но в суд его еще не передали – обвиняемые знакомятся с материалами.

Личности задержанных оказались не менее экстравагантными, чем их предполагаемые мотивы. По версии обвинения, один из них – 60-летний Григорий Лищук, в домашних условиях собирал бомбы, а затем устанавливал их на месте преступлений.

Организатором этой схемы следствие называет 60-летнего Юрия Сабо. В начале 2000-х он, столичный бизнесмен, пытался баллотироваться в Верховную раду от "Всеукраинской партии трудящихся". Эта политсила запомнилась тем, что пыталась "откусить" избирателей у популярной тогда Социалистической партии Александра Мороза, поставив первым номером списка его полного тезку.

Кроме того, непосредственно в период избирательной гонки одного из спонсоров партии – банкира Владимира Евстратова расстреляли в центре Ивано-Франковска. Единственным свидетелем убийства как раз и оказался Сабо, который был коллегой Евстратова по партии и по бизнесу.

Спустя 10 лет Юрий Сабо и сам оказался на скамье подсудимых. Его задержали в Киеве по подозрению в подрыве автомобиля владельца столичного ресторана "Шервуд" Игоря Купренко. Примечательно, что решение об аресте принимал небезызвестный судья Николай Чаус.

Юрий Сабо отсидел в Лукьяновском СИЗО около четырех лет и вышел на свободу в 2017 по "закону Савченко". Несмотря на то, что в ноябре 2018 года Днепровский райсуд признал его виновным в покушении на убийство ресторатора, обратно под стражу осужденный не отправился. Суд счел, что он уже свое отсидел.

На свободе бизнесмен занялся строительством, производством керамики, химических веществ и табака, но столкнулся с финансовыми трудностями. Как следует из данных Единого реестра судебных решений, имущество Юрия Сабо было арестовано из-за кредитного долга перед банком в почти 8,3 млн гривен. К началу 2020 года он проиграл все суды по этому спору, а также был вынужден отдать бывшей жене половину имущества.

Вероятно, финансовые проблемы вынудили бизнесмена вернуться на преступный путь. Сейчас оба пожилых мужчины – и Сабо, и Лищук – продолжают находиться в Лукьяновском СИЗО, даже несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Философия хаоса

Уже через пару дней после взрыва на Шулявке – 21 июля 2020 года – всю Украину всколыхнули новости из Луцка. В областном центре Волынской области террорист захватил автобус с пассажирами. Театральную площадь в центре города оцепили силовики на бронетранспортерах и полицейских машинах.

Захватчик был вооружен автоматом Калашникова, револьвером и гранатами Ф-1. В салоне пригородного автобуса оказалось 13 пассажиров, в том числе и несовершеннолетние. В Луцк срочно вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков и зампред СБУ Руслан Баранецкий. Переговоры с террористом и операция по освобождению заложников начались около 10 утра и длились до глубокого вечера.

Они завершились, когда президент Владимир Зеленский выполнил требование захватчика и опубликовал короткое видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне". Это кино 2005 года рассказывает о жестоком обращении людей с животными и является своеобразным манифестом всех радикальных зоозащитников мира.

После публикации видео на странице президента в соцсетях террорист выпустил заложников и сдался полиции. Уже после его задержания спецназ СБУ подъехал на БТР к автобусу, забросал его дымовыми гранатами и ворвался внутрь машины.

Такие действия правоохранителей, а также формальное выполнение главой государства требований террориста вызвали многочисленные вопросы у экспертов. По их мнению, такая модель поведения может стимулировать других преступников захватывать заложников и выдвигать власти ультиматумы.

В луцкой истории подозреваемым оказался местный житель, уроженец Оренбургской области России Максим Кривош. К своим 44-м годам он уже успел отсидеть в тюрьме за хранение оружия и написать книгу под псевдонимом "Максим Плохой".

Это творение размером в 550 страниц под названием "Философия Преступника. Апология Свободы. Антисистема" было издано в Луцке в 2014 году и до сих свободно продается в интернете. Эпиграф этой книги звучит так: "Что такое Свобода? Рай. Как в него попасть? Быть Преступником".

Основная мысль книги Кривоша-Плохого в том, что только переступив грань законности, перейдя в статус "преступника", человек может на самом деле раскрыть свой потенциал, обрести настоящую Свободу. К этому выводу он пришел отбывая срок в колонии строго режима.

После теракта на Театральной площади Кривош теперь имеет все возможности для реализации своих принципов в местах заключения – с 22 июля 2020 года он находится под арестом. Срок содержания под стражей истекает 12 августа, но нет сомнений, что обвинение попросит его продлить до конца судебного процесса. Пару месяцев в конце прошлого года подсудимому также пришлось провести в психбольнице.

Предварительное исследование показало у "писателя-террориста" наличие неких психических отклонений. Тем не менее амбулаторная экспертиза признала его вменяемым, и в марте Луцкий горрайонный суд начал рассматривать дело о захвате автобуса по существу.

Максиму Кривошу вменяют захват заложников, терроризм, незаконное хранение оружия и главное – посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Последний пункт добавился к обвинению из-за того, что захватчик выстрелил в сторону копов, когда те пытались подойти к автобусу без его разрешения. Именно по этой статье ему грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение.

Учитывая это, Кривош попросил рассматривать его дело судом присяжных. Сейчас процесс находится на стадии допроса потерпевших – пассажиров того самого автобуса, сообщил РБК-Украина адвокат обвиняемого Виктор Коренга. Затем заслушают свидетелей и исследуют материалы дела. Приговора в этом году ожидать не стоит, подчеркнул адвокат.

"В ближайшие полгода, я думаю, это не произойдет, учитывая с какой скоростью проходит процесс", – отметил юрист.

Как сам Кривош относится к судебному процессу и предъявленным обвинениям?

"У него достаточно такое своеобразное отношение ко всем тем событиям. Он говорит, что признает свою вину перед людьми за то, что он тогда сделал. Но не признает ее перед судом", – рассказал адвокат Кривоша в беседе с изданием.

Банковский последователь

Версия о том, что пример Максима Кривоша станет заразительным, оказалась пророческой. Уже через две недели после инцидента в Луцке преступник захватил отделение банка в Киеве. Днем в самом центре столицы на улице Богдана Хмельницкого мужчина зашел с рюкзаком в отделение банка на первом этаже бизнес-центра "Леонардо" и заявил, что подорвет его.

Квартал рядом с эпицентром событий оцепили СБУ, полиция и Нацгвардия. Террорист потребовал, чтобы к нему привели представителей СМИ, которым он бы смог озвучить свое заявление. Это требование также было выполнено властями.

Около полудня в помещение, где сидел захватчик и сотрудница банка, правоохранители завели несколько съемочных групп телеканалов. Как оказалось, среди "журналистов" были сотрудница полиции и "альфовцы" – бойцы спецназа СБУ.

После того как террорист закурил сигарету, выпил принесенного ему кофе и начал общение с прессой, назвав себя "Святым духом", его мгновенно задержали правоохранители. Взрывчатки при нем не оказалось. В рюкзаке захватчика были всего лишь документы, одежда, канцелярский нож и гигиенические принадлежности: ватные палочки, щипчики для ногтей, шампуни и зубная паста.

"Эта операция – результат слаженной работы всех правоохранителей столичного региона", – заявил тогда начальник киевского управления СБУ Олег Головаш, руководивший спецоперацией. Уже через восемь месяцев – в апреле 2021 года – Зеленский уволил его с должности.

Задержанным "террористом" оказался 32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Каримов, который длительное время проживал в Запорожской области, а затем в хостеле в Киеве. Он даже имел временный вид на жительство в Украине.

После задержания столичный суд арестовал подозреваемого и поместил его в следственный изолятор. Ему официально предъявили обвинение в подготовке теракта. Каримову по этой статье грозило до 10 лет тюрьмы.

Параллельно правоохранители назначили ему ряд психиатрических экспертиз для проверки на вменяемость. Последние как раз и подтвердили необходимость срочной госпитализации Каримова в медицинское учреждение.

Официальный вердикт медиков – "не осознает свои действия и не может управлять ими". Предварительный диагноз – параноидальная шизофрения. По решению суда с декабря прошлого года "банковский террорист" принудительно содержится в психоневрологической больнице в Глевахе (Киевская область).

Сухроб Каримов выступил в суде против своего помещения в психбольницу. Он объяснил суду, что его целью было "навести порядок в стране". Кроме того, узбек отметил, что никакого взрывного устройства у него не было и никаких угроз он не оглашал.

"Также он попросил суд не осуждать его, а сесть за стол переговоров", – сказано в вердикте суда.

Впрочем, адвокат гражданина Узбекистана Игорь Ляшенко не понимает, почему его клиента правоохранители обвинили в подготовке теракта. Тот, по его словам, не имел планов устроить теракт, а просто сообщил заведомо ложную информацию о минировании банка.

"Однозначно, такая квалификация неверная! Почему? Потому что там не было никакого покушения на совершение террористического акта... Это необходимо было квалифицировать как "заведомо неправдивое сообщение о минировании объекта" (ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса, от 2 до 6 лет тюрьмы, – ред.). Поэтому мой клиент не может согласиться с таким положением вещей", – сообщил юрист в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Каримов совершил свой поступок только с единственной целью – огласить журналистам свое заявление. Ни о каком вымогательстве денег или других материальных благ речь не шла, подчеркнул Ляшенко.

Более того, адвокат заявил, что его клиента незаконно поместили в психбольницу. Защитник в конце июня подал апелляционную жалобу, но на время ее рассмотрения Каримов продолжает находиться на принудительном лечении.

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Череда терактов летом 2020 года стала серьезным испытанием для новой власти. Действия политиков, силовиков и чиновников в тех ситуациях сложно назвать безупречными. С одной стороны, в большинстве случаев удалось сохранить жизнь и здоровье мирных граждан. С другой – возникли закономерные вопросы касательно свободного оборота оружия в стране, проблем с психиатрической помощью и профилактической работой силовиков. Спустя год все эти проблемы все еще далеки от решения.

ОЛЕГ ЧЕРНЫШ

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