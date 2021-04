Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!

Прежде всего - из-за появления новых вариантов вируса, а также отмены ограничительных мер и несправедливого распределения вакцины между странами.

За последние семь недель ВОЗ наблюдает рост числа новых случаев заболевания коронавируса в мире, а также и летальных случаев. Эта информация не оставляет надежды на скорое завершение пандемии, а мнения специалистов о том, что вакцинироваться нужно будет ежегодно, звучат все чаще. К примеру, несколько дней назад об этом заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла. Поэтому производство вакцин против COVID-19 продолжает оставаться крайне актуальным, и что нового на этом рынке - узнавал Укринформ.

Все больше вакцин появляется в форме спрея и таблеток

Сразу несколько фармпроизводителей заявили о том, что работают над альтернативными формами вакцин, отказавшись от традиционных инъекций. Собственно, хорошо известная вакцина против полиомиелита применяется в форме капель или конфет.

Например, в Финляндии – в компании ROKOTE LABORATORIES FINLAND сообщили, что разработали вакцину против ковида в форме спрея и в ближайшие месяцы готовят ее клинические испытания на людях. В вакцине используется безопасный носитель аденовируса, содержащий клонированную цепь ДНК, заставляя клетки носоглотки производить белок, который вызывает ответ на вакцину. Настоящего вируса SARS-CoV-2 в вакцине нет.

Поскольку вирус передается через дыхательные пути, то и доставлять вакцину было решено с помощью назального спрея. Как говорится в сообщении компании, такой метод введения вакцины вызывает более полную иммунный ответ, чем инъекция.

«Вакцины, вводимые внутримышечно, вырабатывают антитела IgG в кровотоке, но назальные вакцины также вызывают ответ IgA, защищая слизистые оболочки», - говорит профессор Сеппо Юля-Херттуала из Университета Восточной Финляндии, руководитель исследовательской группы.

А вот AstraZeneca и Оксфордский университет уже должны были начать испытания назальной вакцины - по крайней мере о таких планах говорилось в конце марта. В первой фазе испытаний, когда проверяется безопасность препарата, примут участие около 30 здоровых добровольцев в возрасте до 40 лет. Если все пройдет успешно, начнется следующая фаза с участием большего количества добровольцев.

Тем временем в США начались испытания вакцины в форме таблеток (институт Chan Soon-Shiong). «Если существующие вакцины помогают создавать антитела к белку-шипу коронавируса, то Т-клеточная вакцина ImmunityBio нацелена на ядро вируса - часть, которая, по словам ученых, менее подвержена мутациям», – сообщает CBS Los Angeles. Поскольку ученые еще не знают, насколько сама оральная вакцина способна защитить от инфицирования, сразу тестируются и другие подходы. К примеру, часть испытуемых получают одну инъекцию и два прийома таблеток.

Куба давно развивала производство и теперь имеет 5 собственных вакцин

А вот в США хвалят кубинскую вакцину. Украинская инфекціонист Ольга Голубовская в одном из интервью назвала ее «чудесной». Собственно, на Кубе разрабатывают пять вакцин против коронавируса, две из которых – Soberana 02 и Abdala – находятся на заключительной фазе испытаний. Все пять вакцин - это так называемые белковые вакцины. Белок шипа коронавируса (который вирус использует для связывания с клетками человека) иммунной системой распознается плохо, поэтому ему «подсаживают» деактивированный белок других микроорганизмов, который распознается хорошо. В случае с Soberana 02 белок шипа коронавируса совместили с анатоксином (стимулирует выработку антител) столбняка, что позволяет иммунной системе быстро распознать возбудитель и выработать антитела. А для вакцины Abdala - белок шипа коронавируса совместили с дрожжами Pichia Pastoris.

Кубинские вакцины требуют введения трех доз, но их преимущество в том, что им достаточно стандартной температуры хранения - от +2 до +8 градусов по Цельсию.

Это может показаться феноменом, но маленькая страна с тоталитарным режимом и с населением в 11 миллионов запустила производство сразу пяти вакцин против коронавируса. Но Куба начала развивать свой биотехнологический сектор с 1980-х годов. Сейчас она может производить 60-70% лекарств, потребляемых внутри страны, что обусловлено блокадой США и высокой ценой лекарств на международном рынке, отмечает Хелен Яффи, преподаватель экономической и социальной истории в Университете Глазго. Десятки научно-исследовательских институтов здесь тесно сотрудничают между собой, вместо того, чтобы конкурировать. В 1989 году здесь была создана первая в мире вакцина против менингококковой инфекции серогруппы В, а сейчас на Кубе производится 8 из 11 вакцин, применяемых в борьбе с такими инфекциями.

Pfizer-BioNTech наконец в Украине, но пока это капля в море

Тем временем в Украине началась вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech. Согласно дорожной карте вакцинации МОЗ, на первом этапе вакцинации эту прививку получат жильцы и сотрудники интернатов для пожилых людей.

Вакцина должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60° C до -80° C. Для перевозки первых 117 тысяч доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера проекта «Безопасные и доступные лекарства» (SAFEMed, USAID) выбрана частная логистическая компания ООО «Фармасофт».

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, как происходит транспортировка и хранение вакцины:

«Логистическая компания еженедельно (при необходимости чаще) доставляет партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они хранятся в морозильном оборудовании при температуре от -60° C до -80° C, на региональные склады по определенному графику.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60° C.

С региональных складов партии предварительно размороженной вакцины забирают работники мобильных бригад (это будут делать каждые 5 дней), складывают ее в прочие или термоконтейнеры с температурным режимом от + 2° C до + 8° C и выезжают в места проведения прививки. Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), обеспечивающей поддержание температуры ниже -60° C - до 30 дней с момента доставки».

Но стоит напомнить, что поскольку нужно вводить две дозы вакцины, то привиться имеющейся партией от Pfizer смогут 58500 человек. Когда будут следующие поставки этой вакцины - пока неизвестно. В ближайшее время, по словам Максима Степанова, Украина ждать поставки 1,5 миллиона доз AstraZeneca (CoviShield) и 1,7 миллиона доз компании Sinovac. И этого объема тоже, как видим, не достаточно для ударной вакцинации. Поэтому опять же следует поднимать вопрос о налаживании производства вакцин в Украине на перспективу.

На днях посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявил, что Израиль изучает предложение провести третий этап испытания своей вакцины от COVID-19 в Украине с последующей возможностью ее производства в том числе и на наших мощностях. Что ж, это было бы неплохой перспективой в нынешних обстоятельствах.

Юлия Горбань, Киев

