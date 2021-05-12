Стоит ли отказываться от вакцинации из-за боязни тромбозов?

В отличие от РНК-вакцин (Moderna и Pfizer), после прививки которыми таких побочных эффектов не наблюдалось. Так что этот апрель был сложным для производителей вакцин Johnson&Johnson и AstraZeneca: одна за другой страны мира либо приостанавливали вакцинацию их препаратами, либо отказывались от дальнейших закупок, а затем возобновляли вакцинацию этими же препаратами и меняли группы риска. В чем же проблема с вышеупомянутыми вакцинами?

Дело в том, что среди побочных эффектов после вакцинации начали регистрировать тромбозы. Это случается в основном через неделю-две после введения первой дозы, реже — после второй. Такие нетипичные тромбозы наблюдают преимущественно у женщин в возрасте до 60 лет. Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA) заявляет, что на сегодняшний день они зарегистрировали 79 случаев тромбозов после вакцинации AstraZeneca, 19 из которых стали летальными в результате такого осложнения. Однако эта цифра приходится на более 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca, введенных в Великобритании. Согласно текущей информации, в этой стране общий риск возникновения данных типов сгустков после вакцинации оценивается как один на 250 тысяч, или четыре на миллион случаев. В основном эти сгустки, или тромбы, образуются в большой вене головного мозга. На медицинском языке это называется «тромбоз синусов церебральной вены головного мозга» (сerebral venous sinus thrombosis, CVST). Кроме того, наблюдалось появление тромбов в большой вене живота и в некоторых артериях — сосудах, несущих кровь от сердца к органам.

На другом конце света — в США — было зарегистрировано шесть лиц с тромбозами CVST среди примерно 6,5 миллиона человек, получивших вакцину Johnson&Johnson.

Что же такое тромбозы?

Тромбоциты — это специальные клетки крови, регулирующие ее свертываемость. Вместе с белком фибрином они помогают «ремонтировать» поврежденные сосуды и прекращать кровотечение. Это в здоровом организме. Но когда эти «работники» слишком активны, они образуют тромбы. Иногда такие «толпы»-сгустки могут свободно «путешествовать» по нашим сосудам, препятствовать току крови и кислорода, вызывать накопление продуктов метаболизма (например, молочной кислоты). Тромбы, перекрывающие 90% поперечного разреза сосуда, способны вызвать гибель клеток. Причины тромбозов могут быть разными, среди них и тромбофилия — это когда тромбов образуется очень много.

Причинами таких нарушений системы свертывания крови могут быть и генетические факторы, и аутоиммунные заболевания.

Но если тромбоцитов мало, организму угрожает еще одно редкое нарушение системы свертывания крови — тромбоцитопения, способная вызвать чрезмерные кровотечения.

Действительно ли вакцины вызывают тромбозы?

Пока нет единого и четкого ответа на вопрос, виновны ли вакцины Johnson&Johnson и AstraZeneca в нарушениях системы свертывания крови и возникновении сгустков. Однако есть факты, указывающие на вероятную связь между вакцинами и тромбозами. Во-первых, сгустки обнаруживают в нетипичных частях тела, таких как мозг или живот. Во-вторых, осложнения после вакцинации сочетаются с низким уровнем тромбоцитов, способствующих свертыванию крови.

Более того, ученым удалось обнаружить и другие нетипичные признаки, а именно: у людей с описанными побочными эффектами после введения вакцин Johnson&Johnson и AstraZeneca наблюдалось падение уровня тромбоцитов ниже нормы, как обычно бывает после приема антикоагулянтов, в частности, гепарина. Но люди, у которых выявлялось такое осложнение, не принимали гепарин или другие антикоагулянты. Такое состояние называется «индуцированная гепарином тромбоцитопения» (ИГТ).

Загадка в том, что пока неизвестно, что именно запускает механизм ИГТ у людей, получивших вакцину. Считается, что гепарин способен связываться с тромбоцитарным фактором 4, который высвобождается из активированных тромбоцитов. У некоторых людей это вызывает иммунный ответ: нарабатываются специфические антитела к комплексу гепарина и тромбоцитарного фактора 4. Вместе с антителами гепарин и тромбоцитарный фактор 4 активируют и склеивают тромбоциты, а это приводит к уменьшению их количества и высвобождению других компонентов, способствующих образованию сгустков. Почему у пациентов, которые вакцинировались и не принимали гепарин, возникает такая реакция, — неизвестно. Такая вот детективная история.

Стоит напомнить, что вакцины Johnson&Johnson и AstraZeneca достаточно похожи и созданы по одной и той же логике: в основе их конструкции лежит аденовирус, в который встроен ген, кодирующий spike — белок вируса SARS-CoV-2. Фактически ДНК-вакцина — это информационная инструкция для наших клеток, по которой они строят собственный ненастоящий «коронавирусный» белок. Происходит это в наших внутриклеточных лабораториях — митохондриях. Далее этот белок транспортируется на поверхности клеток, где его «видят» клетки иммунной системы, распознают как «чужака» и начинают на него реагировать. Так в организме формируется иммунитет против ковида.

Вполне вероятно, что компоненты этих конструкций, то есть аденовирус или же «коронавирусный» белок (который наши клетки строят сами), могут провоцировать тромбоз — такой нежелательный иммунный ответ нашего организма на тромбоцитарный фактор 4.

Недавние исследования, опубликованные в Journal of Hematology&Oncology, свидетельствуют в пользу того, что вирусный spike белок действительно может влиять на систему свертывания крови. Ученым из Fudan University и Zhengzhou University удалось показать: обработка экспериментальных образцов крови spike белком (не целым вирусом) повышает вероятность образования тромбов. С другой стороны, тот факт, что только эти две ДНК-вакцины дают такой побочный эффект, наводит на мысль, что и аденовирус (основа векторной конструкции вакцины) также может способствовать тромбозам. В то же время для РНК-вакцин (Moderna и Pfizer) такие эффекты пока не зарегистрированы. Другая ДНК-вакцина, «Спутник V», разработанная Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве, также построена на основе аденовируса, но пока информации о сопутствующих тромбозах нет. Возможно, такие данные просто не собирают и не анализируют.

Не только вакцины, но и сам вирус SARS-CoV-2.

Несмотря на то, что SARS-CoV-2 вызывает респираторное заболевание, уже известно, что COVID-19 плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. У некоторых пациентов наблюдается воспалительная реакция, которая может спровоцировать тромбоз легких (легочных кровеносных сосудов). У пациентов, тяжело переносящих болезнь и попадающих в реанимацию, вероятность тромботических осложнений, то есть нарушения свертываемости крови, оценивается в 69%. Это более половины. Но пока врачи и ученые полагают, что вирус SARS-CoV-2 сам по себе не способствует свертыванию крови, однако значительная воспалительная реакция организма в ответ на вирус может запустить этот процесс. И большинство пациентов с COVID-19 имеют определенную степень тромбоцитопении, проявление которой может быть разным — от легкой до критической, в зависимости от тяжести заболевания. Кроме того, прослеживается взаимосвязь между низким количеством тромбоцитов у больных и смертностью от COVID-19.

Как отследить свое состояние и понять, что у вас осложнения после вакцинации Johnson&Johnson или AstraZeneca?

Европейское медицинское агентство (EMA) советует быть внимательным к своему состоянию. И рекомендует сразу обращаться за медицинской помощью, если через четыре или больше дней после вакцинации у вас развиваются один или несколько симптомов, описанных ниже:

сильная постоянная головная боль;

затуманенное зрение;

одышка;

боль в груди;

отеки ног;

постоянная боль в животе;

необычные синяки или красные (фиолетовые) точечные пятна в месте инъекции;

неврологические симптомы, такие как слабость в ногах или судороги.

Но, несмотря на описанные побочные эффекты и учитывая довольно низкую частоту таких осложнений, большинство экспертов считают, что преимущества вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией значительно превышают возможные риски. На вопрос, стоит ли вакцинироваться и чем, ответ однозначен: стоит. И вакцинироваться лучше тем, что сейчас доступно. Ожидание каких-либо других или лучших препаратов не способствует образованию коллективного иммунитета, такого нужного нам для возвращения к нормальной, «долокдаунной» жизни. И может случиться так, что другой вакцины и не дождетесь, поскольку коронавирус внесет свои коррективы в ваши жизненные планы.

Оксана Пивень

Доктор биологических наук, старший научный сотрудник отдела генетики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины

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