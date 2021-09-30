10 самых полезных осенних продуктов

А раз за окном осень — пора вирусов, простуд и сезонной депрессии, поговорим о том, какие осенние продукты нужно обязательно включить в рацион, чтобы укрепить иммунитет и поддерживать хорошее самочувствие.

Тыква

Мякоть тыквы изобилует пищевыми волокнами, витаминами Е, А, С, D, F, PP, T и группы В, магнием, калием, железом, кальцием, а также белками и клетчаткой. Благодаря ощелачивающим свойствам овощ полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Тыкву издавна применяют при лечении атеросклероза, запоров, сахарного диабета, желчнокаменной болезни, нарушении работы почек, сердца и при отеках во время беременности. Кроме того, тыква ускоряет обмен веществ и выводит вредный холестерин. Рекомендуем есть овощ вместе с семечками — они богаты ценными растительными маслами и белками.

Яблоки

К осени яблоки накапливают в себе максимум активных веществ: железа, йода, калия, кальция, магния, витаминов С, А, РР, В1, В3, дубильных веществ. Помните, что неказистые кисловатые яблочки с родной дачи в разы полезнее их глянцевых «собратьев» на магазинных полках, поэтому отдайте предпочтение ранету, полукультурке, белому наливу, антоновке, семеренко. Яблоки улучшают пищеварение, помогают от запоров, дисбактериоза, обладают антигрибковым и антимикробным действиями. Добавьте к этому низкую калорийность и обилие клетчатки — и получите идеальный детокс-продукт для похудения и очищения. А еще яблоки содержат антиоксиданты и повышают иммунитет.

Грибы

Грибы, собранные в экологически чистом месте, — это настоящая кладовая полезных и легкоусвояемых белков, антиоксидантов и витаминов. Например, боровики — чемпионы по количеству витамина D, которого нам так не хватает осенью, а также серы и полисахаридов, оказывающих противоинфекционное и тонизирующее действия. Лисички обладают противогрибковым и противопаразитарным действиями, улучшают работу печени и борются с вирусом гепатита. Рыжики содержат природный антибиотик — лактариовиолин, а опята нормализуют работу щитовидной железы и являются источником противораковых веществ.

Помидоры

Томаты, созревшие к осени, — мощный источник антиоксиданта ликопина, превосходящего по эффекту витамины С и Е. Ликопин защищает ДНК, препятствует делению раковых клеток, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В томатах много витаминов A, B1, B2, B6, C, E, K, PP, бета-каротина и таких минералов, как йод, калий, фосфор, бор, магний, марганец, натрий, кальций, железо, цинк, медь, органических кислот, улучшающих метаболизм. К тому же осенние томаты — это еще и отличные природные антидепрессанты, защищающие от стресса и осенней депрессии. А входящий в их состав хром способствует быстрому насыщению и предупреждает переедание.

Кабачки

Кабачки хранятся после сбора очень долго — до самой зимы. Воспользуйтесь этим и готовьте блюда из полезного овоща как можно чаще. Кабачки низкокалорийны, легко усваиваются и богаты ценными веществами — углеводами, белками, минеральными солями калия, а также пектином, очищающим организм от токсичных веществ. Кабачок нормализует давление, насыщает кровь кислородом, защищает от гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита, мочекаменной болезни, рака толстой кишки. Овощ полезен при нарушениях пищеварения, расстройствах сна и депрессиях. Регулярное употребление кабачков поможет преодолеть вирусные заболевания и повысит иммунитет.

Капуста

Любой вид капусты чрезвычайно полезен. Белокочанная, цветная, брюссельская — все они содержат большое количество пищевых волокон, которые выводят из организма тяжелые металлы и токсины. Органические кислоты в составе капусты нормализуют микрофлору кишечника и усиливают иммунитет. Кроме того, любая капуста богата витамином С, незаменимым в борьбе с вирусами и инфекциями, а также калием, который укрепляет нервную систему и способствует хорошему настроению и сну.

Свекла

Свекла содержит массу полезных веществ: витамины А и Р, всю группу витамина В, кальций, фосфор, йод, магний, медь, калий, натрий, бор и цинк, фолиевую и аскорбиновую кислоты, бета-каротин. Благодаря богатому химическому составу свекла улучшает работу сердца и сосудов, снижает холестерин, помогает избавиться от насморка, очищает организм от токсинов, благотворно влияет на сосуды головного мозга, помогает усваиваться витамину D. А еще овощ повышает выносливость организма, придает сил и способствует выработке серотонина — гормона счастья.

Картофель

К осени созревает полезный и питательный картофель. Он богат аскорбиновой и фолиевой кислотами, солями кальция, магния, фосфора, витаминами группы В, РР. Аминокислоты картофеля легко усваиваются. А еще корнеплод оказывает ощелачивающее действие на организм человека. Картофельный крахмал служит прекрасным обволакивающим и противовоспалительным средством и предупреждает осенние обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Репа

Нежный и мягкий корнеплод является прекрасным источником витаминов A, K, С и фолиевой кислоты. Также в мякоти содержится редкое вещество глюкорафанин — растительный аналог сульфорофана, который обладает противораковыми свойствами. Репа оказывает противогрибковое и антибактериальное действия, а еще в ней присутствуют растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, и лизоцим — вещество с антимикробной активностью. Богаты полезными веществами и листья репы — по вкусу они напоминают горчичные, поэтому часто используются в салатах.

Клюква

Ягоды клюквы содержат большое количество антиоксидантов. Они обладают мощным противовирусным действием, препятствуют развитию раковых клеток, предупреждают атеросклероз, а также борются с образованием свободных радикалов и поддерживают эластичность и молодость кожи — недаром на Руси клюкву называли молодильной ягодой. Наконец, в ее мякоти и кожице много микроэлементов (железо, йод, калий, кальций, магний, марганец, серебро, фосфор), а также витаминов В1, В2, С, К и РР.

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