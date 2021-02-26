Что едят долгожители: 8 продуктов

Существует ряд продуктов, способных продлить молодость и здоровье, причем все они легко доступны.

Брокколи

Капуста брокколи содержит вещества, которые защищают сердечно-сосудистую систему от кислородного голодания. Эту теорию ученые подтвердили экспериментально: у животных, которых кормили брокколи, сердце работало гораздо лучше, чем у тех, в чьем рационе овощ отсутствовал. Кроме того, в брокколи много хрома, который нормализует артериальное давление — у тех, кто ее ест, риск инсульта снижается на 32%. Употреблять брокколи лучше сырой или сваренной на пару.

Жирная рыба

Жирная рыба — отличный источник жирных кислот омега-3, защищающих сердце и сосуды от таких опасных заболеваний, как атеросклероз, аритмия, стенокардия. Важно помнить, что ценные кислоты разрушаются при термической обработке, поэтому полезнее всего слабосоленая рыба, например, горбуша, нерка, скумбрия или обычная селедка.

Томаты

Главное достоинство помидоров — ликопин, который является мощным антиоксидантом и препятствует образованию раковых клеток. При этом полезнее всего помидоры, прошедшие короткую термическую обработку — после нее количество ликопина в мякоти возрастает на одну треть.

Овсянка

Исследователи Гарвардского университета установили, что регулярное употребление цельнозерновой овсянки снижает риск преждевременной смерти на 9%. Цельное зерно — богатый источник антиоксидантов, витаминов и клетчатки, поэтому каждое утро лучше начинать с тарелки вкусной каши. Овсянка помогает регулировать уровень холестерина, улучшает работу кишечника и нормализует уровень сахара в крови, защищая от диабета.

Ягоды

Ученые Американского химического общества подтвердили влияние ягод на продолжительность жизни. Растительные пигменты, которые содержатся в чернике, клубнике, ежевике, асаи и других ягодах, являются сильными антиоксидантами и способствуют очищению организма от токсичных белков, вызывающих потерю памяти и снижение умственных способностей, и тем самым препятствуют старению мозга.

Горький шоколад

Специалисты Гарвардского университета установили, что люди, регулярно употребляющие качественный горький шоколад, в среднем живут на год дольше. Лакомство снабжает организм полифенолами, которые в два раза активнее, чем те, что содержатся в красном вине. Полифенолы подавляют действие свободных радикалов, замедляя процессы старения и предотвращая опасные заболевания.

Свекла

Свекла содержит большое количество бетаина, который, по данным исследований, снижает риск аденомы предстательной железы и рака прямой кишки. А еще полезный корнеплод улучшает работу сердца и сосудов, нормализует пищеварение, увлажняет и разглаживает кожу, выводит жир из печени, восстанавливает зрение и укрепляет нервную систему.

Грецкие орехи

Грецкие орехи, богатые йодом и белком, стимулируют работу мозга и способствуют укреплению иммунитета. Нормализуя белковый и жировой обмен, они восстанавливают метаболические процессы в организме и замедляют старение. А еще лакомство очень полезно для сердца — орехи снижают уровень вредного холестерина, растворяют атеросклеротические бляшки и укрепляют стенки сосудов.

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