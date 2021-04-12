Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине

Несмотря на эти показатели, власти не спешат вводить общенациональный локдаун. Эксперты допускают, что эпидемическая ситуация должна улучшиться уже в ближайшую неделю. Но есть несколько факторов, способных спутать эти прогнозы. Подробнее – ниже в материале.

Украина приблизилась к рекордной черте в 20 тысяч новых случаев COVID-19. Почти половина регионов оказалась в "красной" зоне карантина. Уровень госпитализации остается в пределах нормы только в четырех областях. Общая загрузка коек по стране составляет около 60%, оборудованных кислородом – почти 57,5%.

В "желтой" зоне всего лишь три области – Херсонская, Ивано-Франковская и Закарпатская. Последним двум с выходных разрешили ослабить карантин. Регионам, которые первыми ушли на локдаун, понадобилось больше месяца, чтобы обуздать всплеск эпидемии. Картина заболеваемости отличается от той, которую наблюдали весь прошлый год. Вирус стал интенсивней поражать молодых людей. И все больше инфицированных попадают в больницы.

О причинах, приведших к обострению эпидемии, РБК-Украина уже рассказывало. Это и сезонность, свойственная коронавирусу. И активный зимний отдых украинцев на горнолыжных курортах. И одна из главных причин – более трансмиссивные (заразные, – ред.) варианты вируса, пробравшиеся в страну.

В начале марта в Украине обнаружили британский штамм, который на то время разгуливал по стране как минимум две недели. Полторы недели назад Министерство здравоохранения заявило о том, что в Украине появился еще и южноафриканский вариант. Исследования показывают, что оба "мутанта" более заразны и, возможно, приводят к более агрессивному течению болезни. Отсюда и огромная нагрузка, обрушившаяся на систему здравоохранения страны.

Но эксперты считают, что ситуация в скором времени должна стабилизироваться. А центральная власть собирается, как и прежде, гасить эпидемию локально с помощью адаптивного карантина.

Локальные вспышки

Самая сложная эпидемическая ситуация сложилась в Киеве, а также в Одессе, Хмельницкой и Николаевской областях. Из-за зашкаливающей динамики госпитализации власти столицы решили закрыть город на карантин, не дожидаясь попадания в "красную" зону. Спустя несколько дней Киев по индикаторам отнесли к этой зоне, причем впервые за весь период эпидемии в стране. Заполненность кислородных коек в столице в районе 80%. И это самый высокий показатель по Украине.

Киев по уровню госпитализации с конца марта вышел на своеобразное плато, говорит руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Но это плато – не хороший знак, потому что нагрузка на медицинскую систему в столице остается крайне высокой, добавил эксперт.

"У этого плато пока не наблюдается падения. Поэтому заболеваемость в Киеве нужно сбивать дальше. Эффект от дополнительных ограничений, которые начали действовать с 5 апреля, пока не отражается в статистике. Их действие мы увидим только через 2-3 недели. То есть через неделю-две мы сможем увидеть улучшение ситуации в Киеве. Однако сейчас ситуация стабильно напряженная", – объяснил изданию Ганиченко.

Эпидемически накаленная обстановка в Киеве не лишена и политических распрей. Сначала Банковая упрекнула столичную власть из-за плохо организованной выдачи спецпропусков на общественный транспорт. В ответ мэр Виталий Кличко, которому и без того приходится отбиваться от негатива из-за локдауна, решил подхватить разговоры о возможном введение комендантского часа.

По закону, его нужно проводить через Верховную раду вместе с введением чрезвычайного положения. И это наверняка не лучшим образом скажется на рейтингах центральной власти, которая переложила ответственность за карантин на регионы, а вместе с ней – и общественное негодование из-за местных локдаунов.

Дальше это "холодное" противостояние вылилось в призыв Кличко ввести общенациональный локдаун, он припомнил Кабмину о критической статистике и провале массовой вакцинации. На это премьер-министр Денис Шмыгаль решил ударить по болезненному для Кличко месту – креслу главы КГГА, которое команда Зеленского пыталась забрать у мэра в первые месяцы после прихода к власти. Премьер предложил обратиться к президенту, чтобы назначить нового главу КГГА, если Кличко не справляется с ситуацией в столице.

По словам Шмыгаля, адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости. Планов устанавливать сейчас комендантский час также нет.

Как объяснил главный санитарный врач Виктор Ляшко, адаптивный карантин был введен для того, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения. Но проблема в том, что люди слишком равнодушно относятся к введенным ограничения.

"У нас хорошо спланирован карантин в "желтом" уровне эпидемической опасности. Это отмечала и Всемирная организация здравоохранения, и Европейский центр по контролю за заболеваемостью. Вопрос в его соблюдении. У нас почему-то, когда "желтый" уровень и работают рестораны, то люди считают, что карантина нет. Даже в первую неделю, когда Киев оказался в "красном" уровне, жителям было просто все равно. Пока не закрыли транспорт, люди не воспринимали это как карантин", – объяснил Ляшко.

Для сдерживания вируса в арсенале средств у власти только два инструмента – карантинные ограничения и вакцинация. Так как повальной иммунизации в Украине пока не наблюдается, то вариант остается только один. Но, несмотря на пугающую статистику, опрошенные РБК-Украина эксперты не видят сейчас нужды во введении общенационального карантина.

Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита считает, что смысл вводить локдаун был раньше. А сейчас он не даст значимого результата, ведь некоторые области уже миновали пик этой волны эпидемии.

"Если вводить общенациональный карантин, тогда возникнет вопрос об ограничении передвижения между регионами. Думаю, для правительства это составит проблему. Если и вводить такой карантин, то это следовало делать, когда всплеск инфицирования был в одной или двух областях. Тогда был смысл вводить это и ограничивать поездки из Ивано-Франковской, еще, возможно, из Закарпатской и Львовской областей. А сейчас эти области уже прошли пик", – сказал изданию инфекционист.

В то же время директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко полагает, что адаптивный карантин оправдал ожидаемый эффект.

"Как правило, более суровые меры внедряют не тогда, когда идет пик заболеваемости, а до того, чтобы сдержать рост количества инфицированных людей. Думаю, если сейчас инфекция будет стихать, мы перейдем на плато и дальше на спад, то, возможно, вводить общенациональный локдаун и не нужно. Но ограничения были введены вовремя", – отметил в разговоре с РБК-Украина академик.

Картина эпидемии

Эпидемическая карта регионов Украины остается неоднородной. Пока одни области ослабляют ограничения и выходят из "красной" зоны, другие в нее попадают. Если анализировать обстановку в охвате всей страны, то в Минздраве прогнозируют, что рост количества больных сохранится еще примерно эту неделю. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в течении этой недели показатели могут достигнуть отметки в 25-30 тысяч новых заболевших. Эксперты дают похожие оценки.

"Думаю, что мы можем достичь плато на этой неделе. В отдельных регионах пик уже пройден. Другие – пика еще не достигли. Мы точно можем сказать, что пик прошли Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области. Но, к примеру, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская – там, наверное, в ближайшие две недели продолжится рост заболеваемости", – говорит Курпита.

В исследовании Национальной академии наук Украины, обнародованном на прошлой неделе, говорится, что волна эпидемии уже выходит на плато, а сами темпы распространения вируса уменьшаются две недели подряд. В то же время в течение последних 3-4 недель растет летальность от "ковида", но она все еще остается в диапазоне 2,2-2,5%.

Ученые НАНУ объясняют, что сейчас в ежедневных данных растет доля старых случаев заражения. Поэтому не исключено, что реальные темпы распространения инфекции могут быть меньшими, чем это вытекает из официальной статистики. Из подсчетов экспертов следует, что среднее количество новых случаев COVID-19 с 14 по 20 апреля составит примерно 16,4 тысячи.

В Киевской школе экономики утверждают, что оценивать заболеваемость следует, исходя из динамики госпитализации, а не из количества суточных заражений. Потому что рост выявленных случаев не обязательно свидетельствует о приросте больных. Количество новых инфицированных может быть также связано с увеличением масштабов тестирования.

"Нужно смотреть на количество госпитализаций – на пациентов, которые болеют со средним, тяжелым и критическим течением и попадают в больницу. Если говорить об уровне госпитализации, то мы ожидаем, что уже с этой недели у нас произойдет стабилизация. Мы либо выйдем на плато, либо начнется спад", – прогнозирует Ганиченко.

Но это возможно при условии, если британский и южноафриканский штаммы будут циркулировать по стране в том же процентном соотношении, что и сейчас. Иначе – если эти "мутанты" станут набирать обороты и будут чаще атаковать людей, чем "материнский" вариант вируса, то ситуация может и ухудшиться, пояснил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЕ.

"Если активней будут развиваться более заразные британский и южноафриканский варианты вируса, тогда заболеваемость будет расти еще большими темпами. Но пока нет данных о том, насколько эти варианты распространены. Поэтому мы не можем наверняка сказать аналитически, что будет большое влияние и рост", – отметил Ганиченко.

Пасха в карантине

При этом остается еще один риск, который может переломить динамику заболеваемости в стране – Пасха, которая в этом году приходится на 2 мая и совпадает с майскими праздниками. В эти дни в церквях многолюдней, чем обычно. Кроме богослужений, люди также привыкли навещать родственников и друзей. В прошлом году власти больше всего тревожились из-за массовых скоплений и контактов среди людей в эти дни. И введенные ограничения не сумели полностью сдержать прирост заражений.

"К сожалению, массовые мероприятия – Пасха и остальные праздники – они увеличивают вероятность встречи с возбудителем и количество передачи вируса", – говорит Комиссаренко.

По словам Курпиты, увеличение заболеваемости после Пасхи возможно. Но оно вряд ли будет таким же, которое фиксируется сейчас, уточнил эксперт. Разве что к тому времени в стране появится еще какой-то новый опасный штамм коронавируса – тогда обороты эпидемии будут другими. При этом инфекционист допускает, что есть риск столкнуться с еще одной волной позже – осенью.

"Что касается рисков обострения эпидемической ситуации после Пасхи – разве что, если будет огромное скопление людей и люди будут полностью пренебрегать всеми мерами безопасности. Пример прошлого года продемонстрировал, что пасхальные праздники не стали триггером, который бы запустил очередную волну эпидемии", – сказал собеседник.

Руководитель Центра экономики здравоохранения КШЕ полагает, что динамика эпидемии после Пасхи может развиваться по разным сценариям. По какому из них – это зависит от того, какая эпидемическая ситуация будет перед праздниками.

"Если у нас будет стремительное падение заболеваемости, например, 20% в неделю, то пасхальные праздники могут либо ненадолго притормозить темпы падения, либо ненадолго привести к росту, который сменится падением. Но если мы будем находиться на плато, то любые толчки вверх могут обернуться очень негативными последствиями", – объяснил Ганиченко.

По словам Виктора Ляшко, в вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение. Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в регионах "желтого" или "красного" уровня. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.

"Сейчас нам нужно достичь компромисса: у нас действуют ограничения – один человек на определенное количество квадратных метров – и попытайтесь кого-то не пустить на Пасху в храм. Вопрос в том, как это правильно все организовать. Поэтому мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", – сказал Ляшко.

Он уточнил, что на майские праздники в стране прогнозируется снижение заболеваемости. Но если будут неконтролируемые массовые гуляния и большое количество контактов, это приведет к тому, что ожидаемый спад обернется подъемом заболеваемости. Закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют.

Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели. Для этого идут переговоры с религиозными организациями и их лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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