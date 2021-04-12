Чемодан без ручки: зачем Украине антикоррупционный суд?

Который год Украина на государственном уровне декларирует движение к Европе. Однако жесткой европейской расчетливости и даже прижимистости у нас не появляется – даже напротив. Некоторые государственные органы обходятся бюджету в куда большую сумму, нежели та, которую они зарабатывают. Один из ярчайших примеров того – Высший коррупционный суд Украины, созданный с целью «раскулачить» погрязших в коррупции чиновников и пополнить казну, а по итогу оказавшийся той еще черной дырой в бюджете, пишет Inpress.ua.

Премиальные судьи

Создан Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСК) был в 2019 году. Состоит из суда первой инстанции, в которую входят 27 судей, и Апелляционной палаты – 11 судей. Все судьи были утверждены на должность Указом Президента. Владимир Зеленский тогда заявил, что от суда все ждут наказания топ-коррупционеров и возвращения гражданам ощущения того, что в Украине есть справедливость. К сожалению, у граждан появилось лишь ощущение того, что в Украине есть привилегированная каста судей, которым можно все.

Непосредственно судей в ВАКС, казалось бы, не так много – всего 38. Зато обслуживающего персонала куда больше, и число растет из года в год. Если в начале 2020 года в штатном расписании было 312 работников, то уже в сентябре того же года – 320. На этот год изменений в численности служащих ВАСК не планируется. Расширение происходит за счет обслуживающих отделов, ведь у каждого из судей есть по два помощника, а 177 госслужащих работают в управлении по организационному обеспечению Апелляционной палаты.

Судьи не бедствуют – ежемесячно каждый из них получает по 131 375 грн. При этом за один только 2020 год зарплаты руководителя суда и его зама выросли на треть, а персонала – на 15-20%. Повышением зарплат работников суда радовали ежеквартально. К конечном итоге, зарплаты борцов антикоррупционного фронта достигли уровня министерских. К примеру, руководитель аппарата суда ежемесячно получает в бухгалтерии 39 тысяч гривен. Нескромные аппетиты судейских мантий раздули Фонд заработной платы ВАСК до 8,6 млн грн в месяц или же 102,7 млн грн в год. И это не считая разномастных премий и надбавок, которые не стесняются начислять себе работники суда. В сухом остатке имеем такие цифры на фонд оплаты труда ВАСК: в 2019 году - 153,1 млн грн, в 2020 году – 224,4, в 2021 – 291 млн. Рост за два года – почти в два раза! Тенденция такова, что еще через пару лет судьи будут проедать не менее полумиллиарда государственных денег в год только на зарплаты. Сумма колоссальная. Если бы судьи могли похвастаться двукратным увеличением законченных судебных тяжб против отечественных коррупционеров, возросшие аппетиты еще можно было бы как-то оправдать. Однако здесь им похвастать нечем, но об этом чуть позже.

В сравнении с 2020 годом общие расходы на ВАСК в 2021 году почти удвоились - 510 миллионов против 291 миллиона. Из них 212 миллионов направлены на некое туманное «развитие», о котором известно немного. Возможно, сотрудников суда продолжат обучать их непосредственной работе, ведь в прошлом году во время карантина они проходили дистанционное обучение по таким темам: «Исследование коррупции: как это работает?», «Борьба с коррупцией», «Взаимодействие органов государственной власти с общественностью», «Тайм-менеджемнт в деятельности помощника судьи и секретаря судебного заседание» и т.д. Судя по интенсивности обучения, базовый уровень работников ВАСК по профильным предметам далек от идеала, хоть зарплату они получают как профессионалы.

17 помощников судей прошли тренинг по тематике лидерства и противодействию коррупции. Многие активно путешествовали за государственный счет, то есть, простите, проходили стажировку в Сингапуре, Чехии, Ирландии и т.д. Когда уж тут работать, если сплошная учеба и перелеты. Вот только возникает вопрос, почему судейский «банкет» с практически нулевыми результатами оплачен за счет налогоплательщиков?

Квартирный вопрос

Однако и дорогая с сомнительной эффективностью учеба, и высокие зарплаты и премии меркнут на фоне наглости судей и их помощников в вопросах жилья и прочих преференций. Судьи ВАСК и их семьи получили доступ к медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию уровня Государственного управления делами, которое обслуживает Президента, Кабмин и Верховную Раду. Кроме того, все судьи ВАСК, которые нуждались в служебном жилье, получили квартиры за счет бюджета. На покупку их было потрачено 84,13 млн гривен – всего 34 квартиры средней стоимостью 2,47 млн грн. Примерно 90 тысяч долларов квартира – за такие деньги в Киеве можно купить даже не бюджетное жилье, а хорошую «двушку» или «трешку» в новом доме в приличном районе. Собственно, на «однушки» ВАСК и не разменивался. По статистике из 34 квартир однокомнатых всего 5, еще 13 двухкомнатных, 14 трехкомнатных, а 2 – и вовсе имеют четыре комнаты.

Любопытно, что найти информацию о способе закупок невозможно. Квартиры явно были куплены не через ProZorro. Оформлены они как служебные, но в нашей стране служебные быстро превращаются в приватизированные, было бы желание.

Кроме квартир, ВАСК закупил шесть легковых авто - три Toyota Саmrу, две Toyota Corolla и микроавтобус Citroen SpaceTourer. Кому они достались неизвестно.

Также известно о наличии еще 17 договоров о съеме служебного жилья, очевидно для помощников судей.

Почти неограниченный доступ к финансовым ресурсам способен сбить с пути истинного даже праведника. И охотники за коррупционерами могут довольно быстро превратиться в дичь, покусившись на материальные блага.

Покупка дорогих квартир за счет госбюджета и бесконтрольное начисление премий сами по себе вызывают ряд вопросов, но на этом они не заканчиваются.

Доподлинно известно, что судьи ВАКС Виталий Крикливый и Татьяна Гавриленко состоят в гражданском браке – и началось это еще до поступления на службу. Родом оба из полтавской области, а значит претендовали на служебную квартиру. Точнее, на две квартиры, хоть и живут вместе.

Или вот известно, что один из судей Апелляционной палаты пристроил свою доску на должность помощника своего коллеги по ВАСК. Хороший должностной оклад и премии – что еще нужно для семейного благополучия.

Почем вердикты

Одним словом, при таких раздутых бюджетах и нескромных аппетитах судейского корпуса налогоплательщикам стоило бы рассчитывать на высочайшую эффективность ВАКС. Увы. Сухие цифры говорят о том, что государство потратило на Антикоррупционный суд уже полмиллиарда гривен, а суд вернул в бюджет штрафами… 300 тысяч гривен. Не миллионов. Тысяч. Как вам соотношение затрат и дохода? Да, кто-то может сказать, что суд ведь не коммерческая структура и мерять ее эффективность чистой прибылью некорректно. Однако госбюджет не резиновый, а желающих откусить от пирога так много, что другого выхода не остается. Структура, созданная в дополнение к уже существующим судебным инстанциям, должна приносить государству выгоду – в политическом или экономическом смысле. Но ни того, ни другого ВАКС не делает. Юридические эксперты в один голос говорят о том, что рассмотрение дел в суде проходит крайне медленно, а потому вердиктов выносится предельно мало. А ведь ВАКС создавался как раз с целью ускорить судебное рассмотрение коррупционных производств.

По статистике, в 90 процентах всех доведенных до вердикта ВАКС дел фигуранты заключали сделку со следствием и рассмотрение дела в суде проходило по упрощенной процедуре.

По состоянию на сентябрь 2020 года, то есть за год работы, суд вынес 16 решений, из которых обрели законную силу только 8. При этом в 7 из них фигуранты заключили сделку со следствием и рассмотрение дела в суде проходило по упрощенной процедуре. Всего 6 дел завершились вердиктами с реальным тюремным заключением, а еще в 6 случаях присуждался лишь штраф. Плюс несколько условных. Штрафов в итоге ВАКС собрал на 272 тысячи гривен, что с затратами на содержание суда несопоставимо. Да и, давайте начистоту, ни одного действительно громкого дела до вердикта суд не довел.

При этом отчитывается о своей результативности ВАКС весьма интересно. Например, сообщает, что по результатам 2019 года «уровень очищения общества от коррупции и восстановления доверия к правосудию» достиг 79%. Обещали, правда, 90%. Но и 79% неплохо, верно? Вот только с какого потолка взята эта цифра и с чего ВАКС взял, что в обществе хоть на йоту снизился уровень коррупции – вопрос риторический. Особенно учитывая тот факт, что над информированием общества о своей деятельности суд работает спустя рукава. На странице YouTube у ВАСК всего тысяча подписчиков, в Facebook – 7 тысяч, в Telegram – меньше 600 человек. Согласитесь, недостаточно, чтобы рапортовать об эффекте усилий по «восстановлению доверия к правосудию» в обществе.

Совершенно бесплатно можем дать Антикоррупционному суду совет, как на самом деле восстановить доверие к правосудию. Для этого достаточно перестать создавать видимость бурной деятельности и начать в самом деле сажать топ-коррупционеров, имена и фамилии которых все отлично знают. Нужно перестать шить дела белыми нитками, чтобы те не разваливались в процессе судебного производства. Требуется иметь волю и смелость получать зарплаты не за красивые глаза и черную мантию, а за реальные дела.

Алена Мушкина