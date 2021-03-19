Медицинская система в Украине уже не та, что год назад – благодаря ковиду

Собственно, так и было в начале - ограниченные возможности в тестировании, дефицит специалистов, коек, оборудования... Недофинансированная десятками лет медицинская система была явно не готова к такому вызову.

Похоже, что и на этот раз проявилась уникальная способность украинского народа выживать при любой власти и обстоятельствах, в частности в среде медиков. Среди положительных сдвигов в медицинской системе нашей страны Ольга Голубовская называет изменение отношения к медработникам, возвращение к общегосударственным установкам - протоколам лечения и стандартам оказания медпомощи, а также лучшее финансирование инфекционных стационаров.

Конечно, проблем еще слишком много, особенно в период наибольшего подъема заболеваемости, о чем Укринформ регулярно пишет. Но на этот раз мы решили вспомнить о достижениях медицинской системы Украины за время эпидемии ковида.

Налажена лабораторная диагностика

Только с приходом пандемии ковида большинство из нас узнали, что существует такой генетический метод диагностики, как ПЦР-тестирование. Раньше его проводили отдельные лаборатории, но редко и в очень ограниченных количествах. Ковид заставил нарастить эти способности в сотни раз, хоть и не сразу. Мы все помним, как в начале результатов тестирования приходилось ждать неделю, а то и больше. Сейчас же на это нужно около сутки, максимум двух. Экспресс-методы дают результат за считанные минуты.

«Организация лабораторной диагностики - это очень важный момент, ведь от этого зависели возможности имплементации нашей системы в международную сеть для совместной отчетности и общих подходов. По ходу пандемии эти подходы менялись как того требовала ситуация», - говорит эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград.

Первой областью, где обнаружили ковид, была Черновицкая. Руководитель Черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко рассказывает, как развилась за это время диагностика в области.

«В первые дни эпидемии в Украине, а это был март, мы стартовали с 20-30 ПЦР-исследований в день. Но даже при этих небольших объемах было сложно - мы находились в старом и неприспособленном помещении, у нас был старый амплификатор (прибор, обеспечивающий быстрое охлаждение и нагрев тестовых пробирок с раствором), а наши специалисты делали ПЦР-исследования вручную. Потом мы переехали в новое помещение, где создали больше рабочих мест, а люди получили новые навыки. Сегодня у нас 5 автоматических систем для выделения РНК и 5 амплификаторов. На сегодня наша максимальная способность 3,5 тысячи исследований в сутки. На прошлой неделе наш максимум составил 3 тысячи исследований в сутки, и при этом мы не вышли за пределы 24-часового срока, поэтому считаем это большим достижением. Сейчас Черновицкая область после Киева - вторая по числу исследований в расчете на 1 миллион населения», - говорит Наталья Гопко.

И такой прогресс произошел во всех регионах - теперь Украина проводит тестирование более 50 тысяч человек в сутки, а сначала речь шла о 200. Конечно, эти темпы еще очень далеки до необходимых, чтобы держать под контролем ситуацию, и министерство обещало до конца 2020 года выйти на показатель 75 тысяч. Но даже такое расширение диагностических возможностей системы впечатляет...

Обновление инфраструктуры

Когда началась эпидемия, в Украине как раз шла реформа специализированного звена медицинской помощи. Поэтому Нацслужбы здоровья расширила программу медицинских гарантий и законтрактовала медицинские учреждения, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом. Поскольку НСЗУ подписывает контракты с медучреждениями лишь при условии, что они имеют все необходимое для лечения таких пациентов, - медицинское оборудование, в частности аппараты ИВЛ, врачей и медицинский персонал соответствующей квалификации, способный оказать помощь больным COVID-19, то это стимулировало учреждения к улучшениям. «В начале пандемии определили больницы, которые будут госпитализировать пациентов с коронавирусом. Не все они соответствовали требованиям, поэтому чтобы заключить договор и получить деньги за лечение, они дооснащались. В начале пандемии на пакет стационарной помощи пациентам с COVID-19 НСЗУ законтрактовала 240 больниц, сейчас их уже 519. Это означает, что все они соответствуют требованиям - имеют необходимое количество аппаратов ИВЛ, достаточно медицинских команд», - сообщили Укринформу в пресс-службе НСЗУ . Это также стимулировало владельцев больниц - местные власти - активно выделять средства, чтобы технически усилить больницы, в которых лечатся от коронавируса жители региона. Во многих больницах появилось оборудование, которого не было годами и на которое не планировали тратить средства в ближайшее время. Это койки с возможностью проведения оксигенотерапии, аппараты ИВЛ, рентгеновские аппараты, мониторы пациента на каждую койку, дозаторы лечебных препаратов на каждую койку и тому подобное.

Также за прошлый год было самое большое обновление автопарка скорых. Как сообщает Dozorro, в 2020 году приобрели всего 836 скорых на 1,6 млрд грн. Это больше, чем за четыре предыдущих года вместе - 748. Половина из них была закуплена централизованно Минздравом, половина - местными органами. Больше всего автомобилей скорой помощи силами местных властей в 2020 году было закуплено в Хмельницкой (36), в Закарпатской и Киевской (по 35) и Львовской (31) областях.

Смертность ниже, чем в развитых странах

Если говорить о том, как украинские медики справляются с COVID-19, то наиболее показательным будет уровень летальности (отношение числа умерших от COVID-19 к общему количеству зараженных). По данным ресурса Worldometers, средняя летальность от инфекции в мире составляет 2,2%, а в Украине этот показатель ниже – 1,9%. И это также ниже, чем во многих развитых странах мира, например, в Великобритании – 3%, во Франции – 2,3%, в Испании – 2,3%, в Италии – 3,2%, в Германии – 2,9%, в Польше – 2,5%.

Это подтвердил и президент Ассоциации анестезиологов Украины, врач-анестезиолог Сергей Дубров. «Илья Николаевич Емец, имеющий колоссальный опыт, когда был на должности министра, он понимал, что летальность у нас будет превышать показатели развитых стран. И что мы видим сегодня? Показатель, который лучше, чем в Британии, Франции. Несмотря на разваленную медицинскую систему нам удалось не допустить худших показателей чем в развитых странах. Это говорит о том, что мы справились, несмотря на критику», - отмечает анестезиолог. Он добавляет, что основной показатель эффективности работы - это результат. «Если мы говорим о COVID-19, мы говорим об окончательном результате: сколько заболело и сколько умерло. И у нас тут результат лучше, чем у стран с гораздо лучшей системой здравоохранения», - убежден Дубров. Конечно, следует учитывать, что у нас есть претензии и к официальной статистики смертности от коронавируса, однако этими данными все же сложнее манипулировать, чем заболеваемостью.

Наталья Виноград отмечает, что результаты нашей медицинской системы в борьбе с ковидом были бы еще лучше, если бы в Украине действовала санэпидемслужба, но от нее отказались в процессе реформирования.

«Можем сравнить, что происходит с заболеваемостью на разных континентах, например, в Европе и Азии, и сразу можем сказать, на какую систему нам желательно ориентироваться, чтобы иметь более высокую эффективность. Лучшим примером служит Китай, где с самого начали применялись подходы, направленные на минимизацию рисков распространения особо опасных возбудителей. Там сохранена санитарная служба, где работает один эпидемиолог на 20 тысяч населения, поэтому они просто ввели систему контроля и мониторинга, и сейчас могут ходить без масок. Собственно, это тот вариант системы реагирования на противоэпидемические угрозы, который мы имели раньше, но в Китае оптимизировали его и наполнили современным содержанием. Поэтому, по моему мнению, нам тоже нужно возвращаться к прежней системе противоэпидемического реагирования», - говорит эксперт по биобезопасности.

Врачи не испугались, а закрыли собой инфекционный фронт

Возвращаясь к запущенному состоянию медицины за десятки лет и того, что проблемы медиков достаточно долго оставались на периферии, неудивительно, что с приходом эпидемии прогнозировалось, что значительная часть людей просто уволится из больниц. Ведь зарплаты медицинского персонала не оправдывают того риска, который на них приходится, а учитывая критическую нехватку средств защиты на тот момент - и подавно. Но все оказалось наоборот.

Как рассказал и.о.председателя НСЗУ Андрей Виленский, данные электронной системы здравоохранения свидетельствуют, что с апреля 2020-го по февраль 2021 года врачей не только не стало меньше, наоборот - их количество возросло. Врачей первичного звена в электронной системе здравоохранения стало больше на 555. Врачей специализированной медицинской помощи - на 3435, а медицинского персонала - на 2576.

«На первый план я бы поставил преданность наших медицинских кадров - врачей, медсестер, которые фактически своей жизнью закрывали ситуацию. Это не первый пример в нашей истории, но слишком дорогая цена. Министерство влияло на ситуацию, насколько могло. Ведь было непросто наладить логистику, ежедневный мониторинг ситуации, адекватные изменения в тактике реагирования. При имеющемся разрушении системы медицинской помощи - это очень большое достижение», - замечает эпидемиолог Наталья Виноград.

Но она добавляет, что при этом много правильных предложений не поддержаны, из-за чего медперсонал все же продолжает уезжать из Украины. «Никого не устраивает ситуация, когда нет гарантий на получение пенсий родными в случае смерти на работе. Нет гарантий должной зарплаты, на которую можно прожить в нынешних условиях, на надлежащую защиту при входе в «красную зону», чтобы не быть инфицированным. Поэтому эти вопросы нужно решать, ведь у нас еще долгий путь, чтобы выйти из пандемии ковида. И этим не закончатся наши проблемы по биобезопасности. А следующий возбудитель уже на пороге - не успеем выйти из ковида, как придет следующий агент. И по прогнозам, они уже появились, он может быть не один», - предостерегает Наталья Виноград.

Нам остается надеяться, что, осознав ценность медицинской системы и ее возможности, государство будет делать тоже максимум возможного, чтобы наши медики, а значит - и вся страна, чувствовали себя уверенно.

Юлия Горбань, Киев

Источник