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Ковид побил "рекорды" в Украине, и без локдауна - будут новые...

18.03.2021 / 06:40
Ковид побил "рекорды" в Украине, и без локдауна - будут новые...
Утро 17 марта Украина встретила с двумя печальными "рекордами" - летальности и госпитализаций. Летальных случаев за минувшие сутки зафиксировано 289, что наибольший показатель за все время эпидемии.

Предыдущий максимум был зафиксирован 11 декабря - 285 смертей... В то же время на госпитализацию за сутки попали 4887 пациентов с ковидом, и опорные больницы снова сообщают о закончившихся местах, а еще - о перебоях с поставками кислорода. Ответственные службы не вынесли уроков из осенних обострений, и от этого страдают все?

На самом деле новых случаев больше 16 тысяч

За минувшие сутки был установлен еще один рекорд - по количеству ПЦР-тестов, которых сделали 51 тысячу. По информации Минздрава, из них 11 833 были положительными. Для сравнения, когда 4 декабря провел 48 тысяч ПЦР-тестов, то обнаружили гораздо больше положительных ответов - 15 тысяч. Как такое возможно? Ведь учитывая текущую статистику госпитализаций, которая уже превысила осенние показатели, кажется, что здесь что-то не так. Аналитик Евгений Истребин, который ежедневно отслеживает данные по ковиду в Украине, пишет, что на самом деле положительных случаев за минувшие сутки обнаружили 16 657 - именно такие данные привел Центр общественного здоровья. Почему же тогда в Минздраве отчитались о менее чем 12 тысячах? Это якобы объясняется тем, что областные лабораторные центры еще просто не успели внести все полученные результаты в базу данных. Что ж, остается следить за статистикой в последующие дни - вероятно, что эти результаты будут внесены в ближайшее время, и не исключено, что в выходные, когда тестов проводят меньше всего...

Собственно, официальная статистика заболеваемости стремительно начала расти в последние две недели, и очевидно, что это не последние «рекорды», ведь в большинстве регионов это время жизнь продолжается практически без изменений.

Больницы дошли до предела

Между тем ситуация в больницах становится даже более критической, чем и осенью - опять не хватает мест, кислорода... Это прямо признал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга: «Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет». Он добавил, что в тяжелом состоянии 71% госпитализированных. На тяжелую ситуацию указывают и сами медики. К примеру, врач лаборатории радиоизотопной диагностики больницы №12 Дмитрий Левинский написал, что там уже закончились места: «Поздравляю, господа киевляне. Мест в опорных больницах не осталось. В нашей больнице, например, уже начали класть больных в чистые зоны (для персонала и резерв под экстренку)».

В Черновцах тоже работают на пределе - в трех больницах города заполненность коек уже составляет около 90%, сообщила начальник управления обеспечения медицинского обслуживания Черновицкого городского совета Наталья Калмыкова. Не лучше и во Львове, где две больницы, которые принимают больных с коронавирусом - Центр легочного здоровья и Львовская областная инфекционная больница - уже заполнены на 94%, рассказал замглавы Львовской ОГА Иван Собко.

В Хмельницкой области, кроме роста числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, столкнулись с другой проблемой - нехваткой кислорода. Главврач Славутской городской больницы Леонид Радзивилюк рассказал, что кислородозависимых в больнице 40% пациентов, но медицинского кислорода для них почти не осталось. Поставляют кислород сюда из Львова, но предприятие «Львовкислород» сейчас работает на треть мощности из-за нехватки сырья, и в учреждении медицинского кислорода практически не осталось, говорит главврач. Поэтому Славутская территориальная громада обратилась к премьеру Денису Шмыгалю, но вопрос в том, сколько еще таких ситуаций в области и по Украине? И почему к прогнозируемому обострению поставщики кислорода не подготовились?

Локдаун неизбежен: чем раньше он будет - тем меньше потерь

Между тем, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова» сообщил, что введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины возможно, если от 50% до 70% всех областей Украины окажутся в «красной» зоне эпидемиологической опасности.

Во Львове из-за критической ситуации с ковидом решили не ждать распоряжений из центра и с пятницы вводят усиленный карантин - учеников переводят на дистанционное обучение, закрывают рестораны, кинотеатры, в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, а салоны красоты и спортзалы смогут принимать клиентов только по предварительной записи.

Почему то же не делает Киев - пока непонятно. В правительстве указывают, что решение об усилении карантина - ответственность власти на местах, а по словам мэра столицы, это нельзя сделать без решения правительства. По словам мэра, киевская власть уже попросила Кабмин «усилить ограничительные меры» - расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в "оранжевой" зоне - касающихся массовых собраний, работы ТРЦ, заведений общественного питания и проведения спортивных соревнований. К счастью, большой футбол, который ожидается в четверг в столице между "Шахтером" и "Ромой", решили провести без зрителей. Но пока в Киеве решат, кто имеет соответствующие полномочия для введения карантина - будет уже поздно...

То же касается и всей Украины. Экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк говорит, что в нынешней ситуации нам остался один из трех возможных путей ее сдерживания. «...Первого уже нет. Широкое выявление и ранняя реакция на рост случаев. Эту возможность мы потеряли. Еще осенью, когда забили на нормальное тестирование в нашей стране. Второй - делать то, что правительство делало осенью и зимой прошлого года. Давать болеть и увеличивать количество коек. Ограничения вводить в отдельных областях, где все совсем плохо. Так правительство делает и сейчас. Но совсем плохо становится во все большем числе областей, и это происходит быстро.

Третий - национальные ограничения, локдаун. Уже выглядит как вариант без особых альтернатив. С локдаунами правило такое: если уж решили его вводить, то это делать надо быстро и без половинчатых вариантов. Чем быстрее и решительнее - тем меньше он продлится, и тем лучше результат. Поэтому правительству сейчас следует не оттягивать неизбежное, а принять решение. Альтернатива - то же решение, только потом, и с большими потерями», - заключает Павел Ковтонюк.

Собственно, это не раз повторяли ведущие эпидемиологи страны, ведь сценарий эпидемического процесса - предсказуем, так чего же мы ждем?

Юлия Горбань, Киев

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коронавирус, карантин, локдаун
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