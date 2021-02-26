Новые школьные предметы о финансах, здоровье и этике: практика нужна, а не скукота

Чтобы это исправить, в Минобразования несколько лет назад начали школьную реформу, и уже вскоре эти изменения должны почувствовать на себе ученики 5-9 классов. Для них недавно утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает появление нового, ориентированного как раз на современные потребности, направления. «Социальная и оберегающая здоровье» программа будет состоять из трех предметов и курсов - «Предпринимательство и финансовая грамотность», «Здоровье, безопасность и благосостояние» и «Этика».

Обсуждение перспектив последнего из этих предметов недавно получило широкий резонанс среди родителей школьников, ведь сначала была информация о том, что речь идет о «Христианской этике». Главная претензия была в том, что такие знания дети должны получать в семье, если родители это сочтут необходимым, или в церковных школах, а не навязывать их в государственной школе. Тем более, что субъективные взгляды учителя или составителя учебника могут сформировать нездоровое представление ребенка о важных вещах, как это было в свое время, например, с предметом «Основы семьи». Но потом министр образования назвал эту информацию фейком, уточнив, что школы сами будут выбирать один из предметов - «Этика», «Культура добрососедства» или другой из курсу нравственного направления.

Чему же будут учить новые дисциплины, и почему важно переосмыслить подход в их преподавании?

С финансовой грамотностью в Украине действительно проблемы

По новой учебной программе НУШ, ученики 5 классов начнут учиться уже с сентября 2022 года. А в сентябре нынешнего года начнется ее пилотирование в отдельных школах. Преподавание не всех новых предметов начнется сразу. «Этику» или «Добрососедство» ученики будут изучать в 5-6 классах. Курс «Здоровье, безопасность и благосостояние» будет введен для учеников 5-9 классов, а предмет «Предпринимательство и финансовая грамотность» в 8-9 классах.

Последний из упомянутых предметов и впрямь критически необходим. Знаний в этой сфере украинцам очень не хватает, как показало исследование USAID, проведенное в 2019 году. Индекс финансовой грамотности в Украине составил всего 11.6 пунктов из 21. Украина вместе с Польшей заняли последнее, 30 место среди всех стран, где проводилось исследование. При этом самые низкие показатели знаний о поведении и отношении к деньгам зафиксированы в возрастной категории от 18 до 24 лет. То есть юные украинцы выходят из школы, не имея очень важных знаний, необходимых для дальнейшей жизни.

Поэтому, по словам министра образования, введение такой дисциплины позволит приучать школьников к ответственности за принятые решения.

«К ключевых компетентностям отнесены, в частности, предприимчивость и финансовая грамотность, предполагающие инициативность, способность использовать возможности и реализовывать идеи, создавать ценности для других в любой сфере. У детей необходимо развивать способность к активному участию в жизни общества, управлению собственной жизнью и карьерой, умению решать проблемы», - сказал Сергей Шкарлет.

Как говорится в Госстандарте образования, учащимся будут давать знания о предприимчивости, рынке труда, финансовой грамотности, социальных и экономических возможностях и вызовах современного общества, об экономике, рациональном использовании ресурсов, культуре потребления, поведении ответственного потребителя, бережном отношении к собственному имуществу и неприкосновенности чужого.

Две другие дисциплины, конечно, тоже важны в современном мире, но их можно объединить. В министерстве уверяют, что по желанию школ вопрос по этике дети смогут изучать не отдельным курсом, а в рамках курса о здоровье. Какие это вопросы? Прежде всего развития личности и ее психических процессов, эмоционального интеллекта, эффективного общения, буллинга и противодействия его проявлениям, критического отношения к информации, социального здоровья, семьи и родительства, нравственных и этических ценностей, жизненной самоидентификации, смысла жизни, принятия различий между людьми и т.д.

А в курсе о здоровье ученикам расскажут об индивидуальном и общественном здоровье, как его сохранить (профилактика, вакцинация, карантин и т.д.), какие возрастные изменения происходят в организме, о репродуктивном и сексуальном здоровье, психическом и эмоциональном здоровьи и т.д. Собственно, раньше об этом рассказывали на уроках биологии и ОБЖД, но как-то очень поверхностно. Возможно, появление такого отдельного предмета будет только к лучшему.

Как хорошую идею не испортить плохим выполнением

Но дело в том, что база для этих изменений пока не готова. Учителя еще не начинали переподготовку, и похоже, что у министерства образования пока нет общего понимания того, как будут преподаваться эти предметы и будут ли нужны новые учителя? А такое понимание - основа реформы школьного образования.

Эксперт по образовательному направлению Института будущего Николай Скиба отмечает: если свести новые дисциплины к отдельным предметам, то они станут такими же скучными, как и другие. «Например, учить предпринимательству стоит путем запуска социальных школьных предприятий, общения с бизнесменами (а это предполагает выход за пределы школы). Этика лучше познается в командной работе или навыках ведения переговоров, для того, чтобы быть в хорошем самочувствии, последнее, что следует делать - сидеть малоподвижно 45 минут в переполненном помещении. Как это в итоге сказывается на результате? Ученики перегружены и количеством предметов и объемом домашних заданий. Не успевая сориентироваться для чего им та или иная информация и что с ней сделать, они предпочитают списать ответ. По крайней мере пока считаются с ожиданиям родителей», - убежден образовательный эксперт.

Он считает, что для освоения необходимых компетенций учащимся нужно дать возможность реализовывать практические инициативы и проекты, через которые они смогут развивать навыки предпринимательства, умение коммуницировать и договариваться с другими, проявлять навыки решения проблем, а также - видеть в конкретных ситуациях как работают законы физики, химии, биологии, применить расчеты и умение писать соответствующие тексты.

Некоторые частные школы подобный подход уже применяют. Например, в школе "Happy Nest", в Вишневом под Киевом, работает студия, которую назвали «Бизнес-школа». Учитель школы Ярослава Диб рассказала, что когда ученики поняли, как можно получать и приумножать прибыль, то сразу же начали реализовать свои идеи. К примеру, организовали дискотеку и начали разделять роли для этого проекта: кто-то - менеджер, кто-то - организатор питания, кто отвечает за охрану, другой - за рекламу. «Дети смогли монетизировать этот проект. Сделали объявления и пригласили других детей. Билеты стоили по 5-10 гривень, были бесплатные коктейли и ди-джей. Из денег, которые заработали, решили реализовать второй проект - кинотеатр. Ученики брали кредит у школы на попкорн. Нашли короткий фильм, получивший Оскар, и пригласили уже родителей. Выросли немного и цены - 15 гривень, поэтому удалось заработать около 800 гривень. Часть средств вернули школе, часть - разделили между собой, еще часть положили в банк под процент», - поделилась опытом преподаватель школы в Вишневом.

Так почему бы не организовать обучение таким образом, по крайней мере новых дисциплин? Для этого пока еще есть время, ведь ни подготовка учителей, ни написание учебников еще не началось.

Юлия Горбань, Киев

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