Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой

Это означает не только свободу действий для Юрия Витренко в кресле главы Минэнерго, но и тактическую победу Банковой в противостоянии с парламентом и лично спикером Дмитрием Разумковым. Подробнее – в материале.

У Владимира Зеленского есть очевидные сложности в отношениях с Верховной радой в целом и фракцией Слуги народа в частности, о чем уже писало РБК-Украина. Наиболее показательный пример последних месяцев – две неудачные попытки назначить Юрия Витренко главой Министерства энергетики и первым вице-премьером. При этом оба раза поддержать кандидатуру Витренко депутатов от "Слуги народа" призывал лично президент. И оба раза – безрезультатно.

Подобные ситуации многократно случались и при предыдущих президентах и были хоть и неприятными, но не критичными. Обычным выходом было назначение "непроходного" через Раду кандидата на пост и.о. министра решением Кабмина. Он получал фактически все необходимые полномочия и мог находиться в этом статусе неопределенно долго. К примеру, Уляна Супрун более трех лет руководила Минздравом именно в качестве и.о.

Но в ноябре прошлого года была принята норма, которая существенно ограничила полномочия "временных министров". Вскоре и.о. главы Минобразования Сергею Шкарлету удалось избавиться от этой приставки, став полноценным руководителем министерства.

А вот кандидатуру Витренко в третий раз вносить в Раду пока так и не решились – не хватает голосов. В первую очередь – в самом же монобольшинстве, где против него выступает условная "группа Игоря Коломойского". Но сам вопрос стал уже слишком принципиальным для Офиса президента.

Президентский сигнал

Решить проблему попытались на прошлой неделе, через поправки к законопроекту, который возвращает конкурсы на вакансии в госслужбе. Согласованные с Банковой нормы предусматривали, что и.о. министров получают более широкие полномочия, в частности, возможность подписывать финансовые документы, но лишь на протяжении 60 дней.

Как предполагалось, это дало бы возможность Витренко в статусе и.о. главы Минэнерго разблокировать выплату зарплат тысячам шахтеров. Этот аргумент представители "Слуги народа" чаще всего озвучивали публично.

Но рассмотрение законопроекта в прошлый вторник, 16 февраля, проходило в очень хаотичной атмосфере, отдельные согласованные правки не находили поддержки в зале, и прямо на ходу изобретались какие-то альтернативы.

В конечном счете, как рассказывают источники РБК-Украина в монобольшинстве, после того, как финальный текст принятого документа был проанализирован юристами, оказалось, что поставленных целей он не достигает.

"Юристы, в том числе какая-то очень крутая команда Витренко, сели разобрались и объяснили, что закон так работать не будет. И если сейчас Витренко назначат и.о., то это будет нарушением закона", – пояснил собеседник в команде Зеленского.

В итоге президенту пришлось экстренно ветировать законопроект, внести свои поправки и инициировать внеочередное заседание Рады, назначенное на 23 февраля. Причем на Банковой предложили кардинальный вариант – вообще убрать ограничения полномочий и.о. министров. И находиться на должности они опять смогли бы сколько угодно.

На встрече с руководством фракции СН на прошлой неделе Зеленский и вовсе пригрозил распустить парламент, если его поправки не будут приняты, рассказал источник РБК-Украина в рядах "слуг". Впрочем, другой собеседник издания допустил, что о реализации этой угрозы речь не шла – президент просто хотел дать понять депутатам, насколько этот вопрос принципиален.

В итоге, предложения президента набрали 267 голосов "за", из которых "Слуга народа" – целых 226, среди прочих проголосовала и "группа Коломойского". Поддержали инициативу также депутатские группы "Довира" и "За майбутнє". Как допустил собеседник издания во фракции, на позицию депутатов, ориентирующихся на олигарха, могла повлиять вчерашняя история с задержанием НАБУ Владимира Яценко – экс-топ менеджера ПриватБанка во времена, когда он принадлежал Коломойскому.

"Критическое большинство наших депутатов вспомнили, что они находятся в президентской фракции, а не в оппозиционной к президенту. Был конкретный выбор: есть предложения президента, есть внеочередное заседание, которое созвал президент и есть его сигнал, что фракция должна поддержать его предложение", – сказала РБК-Украина замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Депутат также отметила, что Раде стоило бы прекратить рассматривать правки к законопроектам, которые не относятся к их сути. И каждый законопроект должен иметь какой-то конкретный предмет.

Действительно, полномочия и.о. министров были сокращены через законопроект, которые передавал имущество ОТГ в рамках децентрализации. А вернуть все назад получилось через законопроект, которые возвращал конкурсы на госслужбу, отмененные из-за пандемии.

А уже во время рассмотрения важных и спорных законов многочисленные правки нередко вносятся с голоса, одни поправки отклоняет зал, другие "учитываются редакционно". В итоге, к моменту финального голосования лишь несколько членов профильного комитета имеют полное представление о том, за что именно голосует Рада. Да и то не всегда. История с полномочиями и.о. министров тому доказательство.

"Магия простых решений"

В целом, вся эта история однозначно закончилась успешно для Банковой. Прежде всего, удалось показать, что у президента еще сохраняется достаточно влияния на своих депутатов, чтобы выжать из них 226 голосов "за" принципиальный вопрос.

Также удалось решить и проблему с руководителем Минэнерго. В "Слуге народа" не отбрасывают вариант, что кандидатуру Витренко внесут в зал в третий раз, но острой необходимости в этом уже нет. Параллельно удалось снять и потенциальное социальное недовольство в шахтерской среде.

Кроме того, Банковая одержала тактическую победу в перманентном кулуарном противостоянии с главой ВР Дмитрием Разумковым. Именно его в ОП считают главным двигателем сценария, из-за которого пришлось идти на президентское вето, созыв внеочередного заседания и прочие трудности. А своего критического отношения к кандидатуре Витренко спикер никогда не скрывал.

"Это борьба президента с Разумковым. Для президента это принципиальный вопрос, он усмотрел в этом попытку спикера перенести центр влияния в парламент. Чтобы с Радой считались, а не шли обходными путями, назначая и.о.", – объяснил источник, близкий к Офису. РБК-Украина обратилось за комментарием к депутатам из окружения спикера, но на момент выхода материала ответа не получило.

Критики президентских предложений как раз и напирали на то, что Банковая хочет таким образом оставить парламент не у дел.

"Создается механизм, который лишает парламент одной из основных конституционных функций: формирования Кабмина, назначения министров и контроль за их деятельностью. Мы получим ситуацию, когда у нас будут и.о. в большой части министерств, и их будет назначать сам Кабмин. Нарушается конституционный баланс власти, система сдержек и противовесов", – сказал изданию депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

Как подчеркнул депутат, власти гораздо проще назначить и.о. министра через сам Кабмин, чем вносить кандидатуры в Верховную раду, договариваться с фракциями и т.д. – такой подход он назвал опасной "магией простых решений". При этом Власенко скептически относится к обещаниям "слуг народа" в обозримом будущем все же решить проблему "временных министров".

Как заявил первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, в профильном комитете будет разработан соответствующий законопроект. Возможно, если кресло главы какого-то министерства будет пустовать, то часть функций передадут премьеру, часть – всему Кабмину, рассказал нардеп.

"Ограничения должны быть, и.о. не может находиться на должности полгода или два года, но это должно быть так прописано, чтобы мы не парализовали деятельность министерства. Профильный комитет все это нормально пропишет", – уточнила изданию Евгения Кравчук.

Впрочем, соблазн оставить возможность в ручном режиме комплектовать Кабмин все же велик. С учетом того, что продавливать нужные решения нередко удается лишь крайними мерами: угрозами исключить несогласных из фракции, как в случае с законопроектом о референдуме, или вовсе распустить парламент.

К тому же претензии уже накопились ко многим министрам, давно рассказывают источники РБК-Украина во власти. И кадровые ротации останавливает, в том числе, и невозможность собрать в Раде 226 голосов за назначение нового министра.

МИЛАН ЛЕЛИЧ, УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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